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В Госдуме предложили поощрять супругов за долгий брак
На рассмотрение Нижней палаты парламента внесут законопроект о выплатах за 30 лет и более в браке
В Госдуму предложили законопроект о выплатах за долгий брак, начиная с 30 тыс. рублей за 30 лет совместной жизни, где индексация предусмотрена ежегодно.
Как сообщило РИА «Новости», депутат от ЛДПР Ярослав Нилов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о материальном поощрении супругов, проживших в браке более 30 лет. В частности, документ предполагает выплату 30 тыс. рублей парам, отмечающим 30-летний юбилей.
Нилов пояснил, что на данный момент выплаты за долгий брак существуют только в 19 субъектах России и некоторых городах. Однако размеры выплат различаются: где-то вознаграждают только за 50-летний юбилей, а где-то предусмотрены выплаты и за другие круглые даты.
Законопроектом предусмотрено, что выплаты будут ежегодно индексироваться. Граждане, проживающие в регионах с тяжелыми климатическими условиями и на Крайнем Севере, получат увеличенные выплаты благодаря районному коэффициенту. Предположительно, выплаты будут предоставляться региональными властями за счет субвенций из федерального бюджета.
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