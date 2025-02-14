В Госдуме предложили поощрять супругов за долгий брак

На рассмотрение Нижней палаты парламента внесут законопроект о выплатах за 30 лет и более в браке

Tекст: Максим Попов

Как сообщило РИА «Новости», депутат от ЛДПР Ярослав Нилов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о материальном поощрении супругов, проживших в браке более 30 лет. В частности, документ предполагает выплату 30 тыс. рублей парам, отмечающим 30-летний юбилей.

Нилов пояснил, что на данный момент выплаты за долгий брак существуют только в 19 субъектах России и некоторых городах. Однако размеры выплат различаются: где-то вознаграждают только за 50-летний юбилей, а где-то предусмотрены выплаты и за другие круглые даты.

Законопроектом предусмотрено, что выплаты будут ежегодно индексироваться. Граждане, проживающие в регионах с тяжелыми климатическими условиями и на Крайнем Севере, получат увеличенные выплаты благодаря районному коэффициенту. Предположительно, выплаты будут предоставляться региональными властями за счет субвенций из федерального бюджета.

Ранее президент Путин подписал закон о дополнительной индексации пенсий на 9,5% для военных пенсионеров с 1 января 2025 года с учетом фактического уровня инфляции.