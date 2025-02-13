В Национальном центре «Россия» прошел предпоказ фильма «Пути Твои»

Tекст: Валерия Городецкая

Фильм создан в партнерстве с фондом «Защитники Отечества», Институтом развития интернета и Межрелигиозным советом России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Фильм «Пути Твои» – это документальный проект, показывающий духовные поиски и стремления трех главных героев. Протоиерей Виктор Иванов, имам Хамза Хафизов и актер Илья Глинников отправляются в путешествие длиной более двух тысяч километров из Уфы в Донецк, чтобы поддержать военнослужащих и передать гуманитарную помощь.

На своем пути герои встречают представителей различных конфессий и обсуждают вопросы единства религий и предназначения человека. В процессе этих встреч они открывают новые точки соприкосновения между различными религиями. В конце их маршрута, в Донбассе, герои осознают общность своих взглядов и важность общечеловеческих ценностей.

Среди гостей мероприятия были ветераны, представители Русской православной церкви, мусульманской, иудейской и буддистской общин. Заместитель Министра обороны Анна Цивилева отметила, что фильм раскрывает тему единства религий и поиска ответов на вечные вопросы. Она подчеркнула, что «Пути Твои» помогает видеть в каждом человеке личность и стремиться улучшать мир. Зрители также положительно отозвались о формате фильма и его созидательном посыле.