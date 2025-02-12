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В Абхазии запустили конкурс кадрового резерва по модели «Лидеры России»
В Абхазии стартует конкурс «Команда Абхазии», направленный на формирование кадрового резерва республики и поддержание перспективных управленцев. Российская сторона оказывает поддержку в организации конкурса.
В Абхазии стартует конкурс «Команда Абхазии», целью которого является выявление перспективных руководителей и создание кадрового резерва. Инициатором проекта выступил кандидат в Президенты Республики Абхазия Бадра Гунба. Конкурс организован с использованием лучших практик российской платформы «Россия – страна возможностей» и конкурса «Лидеры России», говорится в сообщении на сайте «Россия – страна возможностей».
Организационный комитет конкурса возглавляет председатель Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту Таращ Хагба. Он отметил важность проекта для развития республики и подчеркнул, что это не просто кадровый конкурс, а возможность для участников реализовать свой потенциал.
Конкурс будет проходить в три этапа. Первый этап завершится 12 марта и включает в себя заполнение биографической анкеты, тестирование и написание эссе. Второй этап пройдет с 14 по 16 марта, где участники пройдут онлайн-тестирование на оценку управленческого потенциала. Лучшие конкурсанты будут приглашены на очное мероприятие в конце месяца.
Участники должны соответствовать ряду требований: быть гражданами Абхазии в возрасте от 18 до 55 лет и иметь не менее двух лет управленческого опыта. Российская сторона оказывает поддержку в организации конкурса, предоставляя методологическое сопровождение на всех этапах.
Победители конкурса войдут в управленческий резерв Абхазии, а также получат возможность обучения в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Мастерской управления «Сенеж».