В Абхазии запустили конкурс кадрового резерва по модели «Лидеры России»

Tекст: Дарья Григоренко

В Абхазии стартует конкурс «Команда Абхазии», целью которого является выявление перспективных руководителей и создание кадрового резерва. Инициатором проекта выступил кандидат в Президенты Республики Абхазия Бадра Гунба. Конкурс организован с использованием лучших практик российской платформы «Россия – страна возможностей» и конкурса «Лидеры России», говорится в сообщении на сайте «Россия – страна возможностей».

Организационный комитет конкурса возглавляет председатель Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту Таращ Хагба. Он отметил важность проекта для развития республики и подчеркнул, что это не просто кадровый конкурс, а возможность для участников реализовать свой потенциал.

Конкурс будет проходить в три этапа. Первый этап завершится 12 марта и включает в себя заполнение биографической анкеты, тестирование и написание эссе. Второй этап пройдет с 14 по 16 марта, где участники пройдут онлайн-тестирование на оценку управленческого потенциала. Лучшие конкурсанты будут приглашены на очное мероприятие в конце месяца.

Участники должны соответствовать ряду требований: быть гражданами Абхазии в возрасте от 18 до 55 лет и иметь не менее двух лет управленческого опыта. Российская сторона оказывает поддержку в организации конкурса, предоставляя методологическое сопровождение на всех этапах.

Победители конкурса войдут в управленческий резерв Абхазии, а также получат возможность обучения в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Мастерской управления «Сенеж».