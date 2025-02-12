За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Эстония выразила готовность защищать Украину при возобновлении конфликтов
Эстонский министр Цахкна заявил о готовности защищать Украину при возобновлении конфликтов
Эстонский министр иностранных дел Маркус Цахкна заявил о готовности защищать Украину в случае возобновления военных действий, однако окончательное решение должен принять парламент страны.
Цахкна сообщил в интервью телерадиокомпании ERR, что Эстония готова защищать Украину в случае возобновления военных действий на территории этой страны. Он подчеркнул, что такое решение будет принято в интересах Эстонии, но окончательное слово останется за парламентом, Рийгикогу, в соответствии с эстонским законодательством, передает РИА «Новости».
Министр также отметил, что в правительстве обсуждают возможность участия Эстонии в переговорах по гарантиям безопасности для Украины. «Как это будет выглядеть, сколько солдат, будет ли это миротворческая или военная миссия – сегодня об этом говорить еще рано. Но эти дебаты уже ведутся,» – добавил Цахкна. Он подчеркнул важность участия Эстонии в обсуждениях, одновременно указывая на необходимость поддержания собственной обороноспособности.
Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о планах реструктурировать помощь Украине, направляя средства на продукцию отечественных предприятий и поддерживая эстонскую оборонную промышленность.