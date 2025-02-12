Эстония выразила готовность защищать Украину при возобновлении конфликтов

Эстонский министр Цахкна заявил о готовности защищать Украину при возобновлении конфликтов

Tекст: Дарья Григоренко

Цахкна сообщил в интервью телерадиокомпании ERR, что Эстония готова защищать Украину в случае возобновления военных действий на территории этой страны. Он подчеркнул, что такое решение будет принято в интересах Эстонии, но окончательное слово останется за парламентом, Рийгикогу, в соответствии с эстонским законодательством, передает РИА «Новости».

Министр также отметил, что в правительстве обсуждают возможность участия Эстонии в переговорах по гарантиям безопасности для Украины. «Как это будет выглядеть, сколько солдат, будет ли это миротворческая или военная миссия – сегодня об этом говорить еще рано. Но эти дебаты уже ведутся,» – добавил Цахкна. Он подчеркнул важность участия Эстонии в обсуждениях, одновременно указывая на необходимость поддержания собственной обороноспособности.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о планах реструктурировать помощь Украине, направляя средства на продукцию отечественных предприятий и поддерживая эстонскую оборонную промышленность.