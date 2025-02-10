Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
Путин выразил соболезнования в связи со смертью первого президента Намибии
Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Намибии Нанголо Мбумбе по случаю смерти первого президента республики Сэма Нуйомы, отметив его вклад в отношения между странами, сообщила пресс-служба Кремля.
Телеграмма опубликована на сайте Кремля. «В России Сэма Нуйому будут помнить как последовательного сторонника развития дружественных отношений между нашими странами, многое сделавшего для укрепления взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, – говорится в сообщении. – Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного, а также всему народу Намибии».
Путин подчеркнул, что с именем Нуйомы связаны важнейшие события современной истории Намибии. Он возглавлял борьбу за независимость страны и внес значительный личный вклад в построение институтов намибийской государственности.
Сэм Нуйома скончался в возрасте 95 лет в одной из больниц Виндхука 9 февраля.
Напомним, в феврале прошлого года вице-президент Намибии Нанголо Мбумба был приведен к присяге в качестве нового президента страны. 4 февраля 2024 года президент Намибии Хаге Гейнгоб скончался на 83-м году жизни в больнице от рака.