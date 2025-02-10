Путин выразил соболезнования в связи со смертью первого президента Намибии

Tекст: Дарья Григоренко

Телеграмма опубликована на сайте Кремля. «В России Сэма Нуйому будут помнить как последовательного сторонника развития дружественных отношений между нашими странами, многое сделавшего для укрепления взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, – говорится в сообщении. – Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного, а также всему народу Намибии».

Путин подчеркнул, что с именем Нуйомы связаны важнейшие события современной истории Намибии. Он возглавлял борьбу за независимость страны и внес значительный личный вклад в построение институтов намибийской государственности.

Сэм Нуйома скончался в возрасте 95 лет в одной из больниц Виндхука 9 февраля.

Напомним, в феврале прошлого года вице-президент Намибии Нанголо Мбумба был приведен к присяге в качестве нового президента страны. 4 февраля 2024 года президент Намибии Хаге Гейнгоб скончался на 83-м году жизни в больнице от рака.