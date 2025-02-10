Глава австрийского OMV поддержал транзит газа из Азербайджана через Украину

Глава австрийского OMV Альфред Штерн выступил за транзит газа из Азербайджана через Украину

Tекст: Вера Басилая

Глава австрийского концерна OMV Альфред Штерн в интервью немецким СМИ высказался в пользу транзита газа из Азербайджана через территорию Украины, передает ТАСС.

Он подчеркнул необходимость увеличения поставок энергоносителей, включая газ. Штерн отметил, что Европа не может позволить себе исключать какие-либо возможности в этом вопросе, и подчеркнул важность диверсификации поставщиков.

Альфред Штерн также сообщил, что OMV больше не будет заключать новые контракты на поставку газа из России. Однако, по его словам, концерн не может полностью гарантировать отсутствие российского сжиженного природного газа в поставках от третьих стран. Тем не менее OMV старается заключать контракты исключительно с нероссийскими компаниями.

Транзит российского газа через Украину был прекращен 1 января из-за отказа Киева продлить соответствующее соглашение. В ответ на это Еврокомиссия продолжает вести переговоры с Украиной о возможностях поставок газа в Европу через ее территорию. В обсуждениях также участвуют Венгрия и Словакия, которые могут рассматривать возможность транзита газа из Азербайджана.

Ранее OMV объявил о расторжении контракта с «Газпром экспортом» на транспортировку газа в Австрию из-за прекращения поставок в ноябре.

Посол России в Вене заявил, что возобновление переговоров о поставках российского газа в Европу будет связано с масштабными соглашениями, в которых Австрия может играть лишь второстепенную роль.

