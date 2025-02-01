Посол России отметил готовность Дании пойти навстречу пожеланиям США по Гренландии

Tекст: Вера Басилая

Барбин заявил, что Копенгаген признает легитимность интересов США в отношении Гренландии. Дания демонстрирует готовность к обсуждению наращивания военного присутствия США на острове, хотя конкретные меры пока не обсуждаются, передает ТАСС.

Барбин напомнил, что между Данией и США действует соглашение по обороне Гренландии 1951 года. Этот договор предусматривает возможность США беспрепятственно использовать инфраструктуру Гренландии для создания военных баз.

Ранее Европейский союз выразил намерение защищать территориальную целостность Дании после угроз президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию к Америке.

Бывший датский министр Том Хейм сообщил, что США смогут приобрести Гренландию у Дании только в случае отказа Британии от покупки острова.

Министры иностранных дел и обороны Дании публично отвергли возможность передачи Гренландии под контроль США, заявив, что остров останется независимой территорией.

Сообщалось, что Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию.