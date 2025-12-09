Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.4 комментария
Северск в Донецкой народной республике был освобожден российскими войсками, а украинские подразделения практически полностью покинули город, сообщил Telegram-канал Mash. Одними из первых в город вошли казачьи подразделения.
Освобождение города Северска в Донецкой народной республике завершили российские военные, передает Газета.ru. Населенный пункт, по данным Telegram-канала Mash, теперь находится под полным контролем российских сил.
Бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад сообщили изданию, что стали одними из первых, кто вошел в город. В результате операции казачьим подразделениям удалось нейтрализовать элитную 81-ю отдельную аэромобильную бригаду Вооруженных сил Украины.
Сейчас украинские военнослужащие практически полностью покинули Северск, оставив в городе только небольшие группы, которые прячутся в подвалах и постройках. Российские военные в настоящее время проводят зачистку территории города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы сузили горловину нового огневого котла западнее Северска в Донецкой народной республике. Там уже вырисовываются очертания огневого кармана, где ВСУ могут оказаться в окружении в случае несвоевременного отвода своих сил.