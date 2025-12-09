СМИ: Северск в ДНР полностью перешел под контроль российских военных

Tекст: Елизавета Шишкова

Освобождение города Северска в Донецкой народной республике завершили российские военные, передает Газета.ru. Населенный пункт, по данным Telegram-канала Mash, теперь находится под полным контролем российских сил.

Бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад сообщили изданию, что стали одними из первых, кто вошел в город. В результате операции казачьим подразделениям удалось нейтрализовать элитную 81-ю отдельную аэромобильную бригаду Вооруженных сил Украины.

Сейчас украинские военнослужащие практически полностью покинули Северск, оставив в городе только небольшие группы, которые прячутся в подвалах и постройках. Российские военные в настоящее время проводят зачистку территории города.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы сузили горловину нового огневого котла западнее Северска в Донецкой народной республике. Там уже вырисовываются очертания огневого кармана, где ВСУ могут оказаться в окружении в случае несвоевременного отвода своих сил.