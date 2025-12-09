Бизнесмены из России потребовали от ЕС более 53 млрд евро компенсации

Кнутов объяснил значение освобождения Новоданиловки

Эксперт Кнутов: Освобождение Новоданиловки и продолжающиеся бои в Гуляйполе – подготовка к решающим сражениям за Запорожье

Tекст: Анастасия Куликова

«ВСУ во время подготовки к «контрнаступу» сумели создать мощные укрепления на Запорожском направлении. Однако российские войска, используя тактику «просачивания», берут один населенный пункт за другим», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

Он напомнил, что ВС России зашли в Гуляйполе с северо-востока и ведут бои в городе. «Армия также наступает на Орехов с юга на север», – добавил собеседник, подчеркнув важность взятия Новоданиловки, которая находится в нескольких километрах к юго-западу от Малой Токмачки и в одном километре к юго-востоку от Орехова.

«Когда под контроль ВС России перейдет Гуляйполе, у нас появится возможность зайти в Орехов с тыла. Таким образом, бои, которые сейчас разворачиваются, – это подготовка к решающим сражениям за Запорожье», – подчеркнул эксперт.

По его словам, после освобождения Орехова и Гуляйполя на пути к облцентру практически не останется значимых населенных пунктов. «Выход на Запорожье – ключевая задача, стоящая перед нашими Вооруженными силами на этом направлении», – считает спикер. Важным козырем наступательных операций армии России Кнутов назвал слаженность разных родов войск.

Противник же допустил серию ошибок. «Когда мы окружили Красноармейско-Димитровскую (Покровско-Мирноградскую) агломерацию, главком ВСУ Александр Сырский ничего лучше не придумал, как снять войска с Запорожской, Сумской и Харьковской областей. Мы воспользовались ситуацией: в результате российские военные освободили Купянск и Волчанск, а также нанесли удар в Запорожской области и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в том числе Новоданиловку. Ошибки украинского командования мы обернули в свою пользу», – заключил Кнутов.

Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Днепр» освободили населенный пункт Новоданиловка Запорожской области. Также российские силы ударили по механизированным, горно-штурмовым и береговым бригадам ВСУ около Константиновки, Орехова, Лукьяновского, Разумовки и Никольского Херсонской области.

«Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, артиллерийское орудие и склад горючего», – указывается в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По данным авторов отраслевого Telegram-канала «Рыбарь», «российские войска проводят атаки в окрестностях Степногорска, Малой Токмачки и Приморского с целью проломить линию оборонительных рубежей, выстроенных ВСУ вдоль Орехова». По их сведениям, российские силы «пытаются толкать фронт» под Ореховом. «Длительное время на этом участке продвинуться вперед не удавалось. Однако на фоне общих успехов на остальных направлениях с осторожным оптимизмом можно предполагать дальнейшие успехи по обходу Ореховского укрепрайона», – считают аналитики.

Освобождение Новоданиловки создает угрозу для украинского снабжения и расширяет контроль на важнейших подступах к Орехову и Константиновке, пишет, в свою очередь, военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. «Группировка «Днепр», не дожидаясь, пока «Восток» возьмет Гуляйполе, расширяет зону контроля на подступах к райцентру. Стоит ожидать давления на Орехов и с запада – со стороны Малых Щербаков, освобожденных в марте. Орехов – главный укрепрайон линии обороны ВСУ на Запорожье. После падения этого рубежа откроется дорога на облцентр – город Запорожье», – отметил он.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, что успешное продвижение российской армии на нескольких участках фронта усиливает переговорные позиции России.