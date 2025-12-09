Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.4 комментария
Шойгу передал «горячий привет» от Путина генсеку Компартии Вьетнама То Ламу
Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу на встрече в Ханое передал генсеку Компартии Вьетнама То Ламу теплое послание от президента России и обсудил важные международные темы.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу передал генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламу приветствие от президента России Владимира Путина, передает ТАСС.
В ходе встречи Шойгу отметил: «Хотел бы передать наилучшие пожелания и горячий дружеский привет от президента России». То Лам, в свою очередь, попросил передать российскому лидеру свои наилучшие пожелания.
Шойгу также сообщил, что намерен обсудить вопросы, которые активно обсуждаются во Вьетнаме после событий на Аляске, а также ряд международных проблем. По его словам, события в Азиатско-Тихоокеанском регионе развиваются столь же бурно, как и в других частях мира, и требуют повышенного внимания.
Он выразил благодарность за участие главы вьетнамской Компартии в торжествах, посвященных Дню Победы в Москве в мае, подчеркнув важность сохранения исторической памяти и дружбы между двумя странами. Шойгу заявил, что Россию и Вьетнам связывают тесные отношения и сотрудничество в военной и военно-технической сферах, культуре, образовании и экономике, подчеркнув продолжение этого взаимодействия на нынешнем этапе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в рамках визита во Вьетнам Шойгу посетил мавзолей Хо Ши Мина и мемориал павшим героям во Вьетнаме.
До этого президент России Владимир Путин направил соболезнования генсеку ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламу и президенту страны Лыонг Кыонгу в связи с последствиями разрушительного тайфуна.
Напомним также, что Россия и Вьетнам согласовали развитие железнодорожной инфраструктуры через Китай и Монголию для расширения транспортных связей.