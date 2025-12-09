Сийярто призвал Россию и Венгрию вместе противостоять внешнему давлению

Сийярто: Россия и Венгрия должны противостоять внешнему давлению

Tекст: Вера Басилая

Глава венгерского МИД Петер Сийярто на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству заявил, что Россия и Венгрия будут совместно противостоять внешнему давлению, передает ТАСС.

Он отметил, что решения стран опираются на защиту национальных интересов. Сийярто также подчеркнул, что обсуждение множества важных вопросов между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном придало новый импульс двусторонним отношениям.

«Мы должны совершить рывок, чтобы выросли показатели нашего взаимодействия», – заявил министр.

Он подчеркнул, что Орбан нацелен обеспечить беспрепятственные энергетические отношения Венгрии и России. По словам Сийярто, премьер-министр Венгрии подтвердил это как на встречах в Вашингтоне, так и в Москве, отметив, что приоритетом является свободное энергетическое сотрудничество.

Дополнительно Сийярто рассказал, что Будапешт поддерживает любые инвестиции венгерской компании MOL в России и заинтересован в дальнейшем успехе подобных проектов. Министр добавил, что структура международного энергетического рынка меняется из-за антироссийских санкций, и отметил присутствие в Москве 34 руководителей венгерских компаний, готовых к новым шагам в сотрудничестве.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто начал визит в Москву с посещения латинской мессы, где молились о мире.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о шансах на заключение крупных сделок с Россией на фоне продажи российских активов.

Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш ранее рассказал о переговорах компании MOL по увеличению доли в NIS для решения вопросов, вызванных санкциями США.

