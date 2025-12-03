Суд в Москве оштрафовал Google на 3,8 млн рублей за запрещенный контент

Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.5 комментариев
Компания Google была оштрафована Таганским судом Москвы на 3,8 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент, передает РИА «Новости».
Согласно решению суда, Google LLC назначено административное наказание за нарушение ч. 2 ст. 13.41 КоАП России, касающейся удаления информации, запрещенной к распространению в стране.
Представитель суда заявила: «Постановлением Таганского районного суда г. Москвы корпорации Google LLC назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн 800 тыс. рублей». Протокол в отношении компании был ранее составлен Роскомнадзором.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Таганский суд Москвы принял к рассмотрению пять административных дел в отношении Google из-за отказа удалить запрещенную информацию.
В августе мировой судья в Москве уже назначил Google штраф в семь млн рублей за несоблюдение законодательства России в сфере интернет-деятельности иностранных компаний.
Компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление, чтобы вернуть полноценную работу YouTube, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.