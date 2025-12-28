Полностью искоренить коррупцию невозможно. Наилучшим решением является не кристально честный человек на должности, а такая управленческая система, в которую борьба с коррупцией заложена по умолчанию и не зависит от руководящих указаний.6 комментариев
Попова заявила о готовности России к новым эпидугрозам
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что любые новые эпидемии встретят в России без введения тотальных ограничений, как это было во время пандемии коронавируса.
Россия готова к новым эпидемиологическим угрозам, даже если они окажутся более серьезными, чем пандемия COVID-19, передает РИА «Новости». Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
По ее словам, ведомство намерено приложить максимум усилий для предотвращения введения строгих ограничений, как это было во время пандемии коронавируса. Главная задача – минимизировать любые значимые риски и для экономической стабильности, и для безопасности граждан.
Прозвучало, что российская система здравоохранения учла опыт, полученный во время COVID-19, и продолжает работать над совершенствованием мер реагирования на новые вызовы в области эпидемий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор признал вирус H3N2 хорошо известным и ожидаемым, а число заболевших гриппом в 26 регионах России превысило эпидемический порог. Обострение заболеваемости гриппом в стране идет по типу умеренного эпидемического роста и не несет угрозы пандемии в этом году.