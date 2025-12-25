  • Новость часаЗахарова: НАТО стремится втянуть Грузию в опасные игры
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Африка требует расплаты от Франции
    Захарова объявила о готовности обсудить гарантии ненападения на НАТО
    Умерла Вера Алентова
    Запад накрыли сумерки «блестящей изоляции»
    Космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1а»
    Мосгорсуд обязал Долину покинуть квартиру в Хамовниках
    Экономика России показала рост в три раза быстрее еврозоны
    В Гуляйполе уничтожены подземные бункеры ВСУ
    Алжир потребовал от Франции извинений и возврата казны
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Брюссельская ведьма крадет Рождество

    Из официальных поздравлений ушло слово «Рождество», а на уличных билбордах вместо привычного «Счастливого Рождества!» парижанам желают «Веселых праздников». Кроме того, опасаясь реакции мусульман, в Париже в этом году отменили массовые рождественские мероприятия.

    20 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Откажется ли Турция от российских «Триумфов»

    Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.

    7 комментариев
    25 декабря 2025, 19:59 • Новости дня

    Захарова: НАТО стремится втянуть Грузию в опасные игры

    Захарова осудила попытки НАТО закрепиться на Южном Кавказе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила НАТО в агрессивных действиях на Южном Кавказе и попытках вовлечь Грузию в рисковые геополитические проекты.

    Россия неоднократно обращала внимание на попытки НАТО усилить свое влияние на Южном Кавказе и навязать местным странам собственные стандарты безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. По ее словам, подобная политика альянса ведет к деструктивным последствиям для региона, пишет РИА «Новости».

    «Мы неоднократно привлекали внимание к враждебному курсу этого блока в отношении России и его попыткам закрепиться в новых регионах, в том числе на Южном Кавказе», – сказала Захарова. Она добавила, что НАТО преследует не оборонительные, а крайне агрессивные цели, и любое расширение присутствия альянса наносит ущерб безопасности других стран.

    Захарова также заявила, что НАТО стремится втянуть Грузию в опасные геополитические игры и подтолкнуть ее на новые авантюры. По ее словам, именно поэтому Москва выступает против превращения Южного Кавказа в зону влияния евроатлантистов и размещения там европейских и американских военных сил.

    Дипломат подчеркнула, что российская позиция по этому вопросу находит поддержку среди политиков и общественных деятелей стран региона, которые, по мнению Захаровой, реально заботятся о своих народах и не проводят провокационную политику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова заявила, что Североатлантический альянс уничтожил все нормальные контакты с Россией. Она осудила заявления руководства НАТО о возможности превентивных ударов по России и назвала такие высказывания циничными.

    Также дипломат отметила, что резкие заявления президента Молдавии Майи Санду и Владимира Зеленского о Грузии продиктованы инструкциями кураторов на Западе.


    23 декабря 2025, 18:41 • Новости дня
    Медведев удивился мирным заявлениям Писториуса и Стубба
    Медведев удивился мирным заявлениям Писториуса и Стубба
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на недавние заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса и президента Финляндии Александра Стубба.

    Оба политика ранее выразили сомнение в разжигаемой Брюсселем «российской угрозе», что противоречит основной риторике Евросоюза, передает ТАСС.

    «Удивили «европейские миротворцы». Писториус сказал, что не верит в войну НАТО и России, а Стубб признал, что наше государство не заинтересовано в нападении на страны альянса», – написал Медведев в своем аккаунте в Max. Он также поинтересовался: «Что случилось? Отрезвление или, наоборот, рождественские каникулы начались?».

    В западных странах вскоре будут отмечать Рождество по григорианскому календарю. В Германии праздник традиционно сопровождается глинтвейном и пуншем, а в Финляндии – крепким шведским глегом.

    Ранее Стубб сообщил о приближении сторон к заключению мирного соглашения по Украине, а Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО, отметив, что Москва якобы заинтересована в разрыве альянса изнутри.

    Комментарии (11)
    22 декабря 2025, 22:17 • Новости дня
    Писториус отверг сценарий «нападения» России на страны НАТО

    Министр обороны ФРГ Писториус отверг сценарий «нападения» России на страны НАТО

    Писториус отверг сценарий «нападения» России на страны НАТО
    @ IMAGO/Mike Schmidt/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Германии Борис Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО, отметив, что Москва якобы заинтересована в разрыве альянса изнутри.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус отверг возможность «нападения» России на НАТО. Одновременно Писториус считает, что Москва может стремиться к ослаблению НАТО через разобщение его стран-участников и попытки вынудить США уйти из Европы. Он добавил, что Россия заинтересована в подрыве единства альянса изнутри, передает РИА «Новости».

    Генсек НАТО Марк Рютте ранее призывал европейские государства наращивать оборонные бюджеты и готовиться «сражаться с русскими», называя альянс «следующей целью» России. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров 11 декабря заявил, что Россия не планирует агрессии против НАТО и готова подтвердить это письменно.

    При этом еще в ноябре Писториус заявлял, что война НАТО с Россией может состояться до 2029 года.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о готовности ряда стран Евросоюза направить войска на Украину для защиты в случае нарушения мирных договоренностей.

    Президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» предложил Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США на фоне его заявлений о якобы готовности России напасть на Европу.

    Комментарии (13)
    25 декабря 2025, 13:30 • Видео
    Трампа ведут к отставке. Это хорошо

    В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 22:34 • Новости дня
    Зеленский заявил о секретных гарантиях безопасности от США
    Зеленский заявил о секретных гарантиях безопасности от США
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    США готовы предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности, однако часть положений этих договоренностей останется недоступной для широкой публики, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, США предоставят Украине гарантии безопасности, причем часть деталей этих договоренностей не будет обнародована, передает РИА «Новости».

    Зеленский заявил, что есть некий рамочный договор между Украиной, Европой и США по гарнтиям безопасности.

    «Именно их, как мы видим, должны рассмотреть в конгрессе США с некоторыми закрытыми деталями и дополнениями», – считает глава киевского режима.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что Москва и Вашингтон пришли к пониманию необходимости возвращения Украины к внеблоковому, нейтральному и безъядерному статусу. Именно на таких условиях Россия признала независимость Украины в 1991 году.

    Тем временем в Берлине прошли переговоры по урегулированию конфликта с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также представителей Украины и Евросоюза. Итогом встречи стало заявление стран ЕС о мерах по поддержке Украины, среди которых – направление многонациональных сил и сохранение численности Вооруженных сил Украины на уровне не ниже 800 тыс. человек.

    Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что возможное вступление Украины в НАТО рассматривается как угроза для безопасности России.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Евросоюза и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, аналогичных пятой статье НАТО.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о готовности ряда стран Евросоюза направить на Украину войска для ее защиты в случае нарушения Россией мирных соглашений.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что власти России настаивают на юридически закрепленном отказе Киева от вступления в НАТО.

    Комментарии (11)
    23 декабря 2025, 10:30 • Новости дня
    Арестован экс-глава Службы госбезопасности Грузии
    Арестован экс-глава Службы госбезопасности Грузии
    @ parliament.ge

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Бывший глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили, занимавший этот пост до апреля этого года в течение шести лет, задержан, заявил на брифинге Генпрокурор Георгий Гваракидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Ему предъявлены обвинения по нескольким эпизодам, включая получение взяток и создание незаконных кол-центров, доходы от которых направлялись грузинской оппозиции.

    Лилуашвили грозит до 15 лет лишения свободы.

    Напомним, в октябре экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили предъявили обвинение в легализации доходов. До этого в квартирах восьми человек, в том числе у главы Службы госбезопасности Григола Лилуашвили и генерального прокурора Отара Парцхаладзе прошли обыски.

    Комментарии (2)
    24 декабря 2025, 13:49 • Новости дня
    Орбан заявил об упущенных возможностях Европы предотвратить конфликт с Россией

    Орбан: ЕС мог предотвратить конфликт с Россией в 2022 году

    Орбан заявил об упущенных возможностях Европы предотвратить конфликт с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз мог бы предотвратить конфликт на Украине еще в 2022 году, если бы сделал ставку на дипломатические усилия, а не последовал за политикой администрации Байдена, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По словам Орбана, лидеры Европейского союза пошли по пути военной конфронтации с Россией под давлением администрации Джо Байдена, передает ТАСС.

    Виктор Орбан отметил, что в феврале 2022 года Европа могла направить миротворческую миссию в Москву и Киев и не объявлять этот конфликт своей войной. Он подчеркнул, что, если бы такой шаг был предпринят, над Европой сегодня не нависала бы угроза войны.

    По словам Орбана, вмешательство американской стороны стало определяющим фактором перехода Европы к позиции сторонников военного конфликта. Он напомнил, что нынешний президент США Дональд Трамп, напротив, выступает за мир.

    Премьер-министр Венгрии считает, что страны ЕС должны извлечь урок из этого опыта и не принимать стратегические решения, исходя из внутренних политических обстоятельств в Америке. Он добавил, что отношения с США важны, однако интересы Европы должны оставаться приоритетными для ее решений.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года»  призвал добиться устранения первопричин конфликта на Украине.

    Путин заявил, что Москва готова и стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 15:59 • Новости дня
    Америка возобновила военную помощь Грузии после долгого перерыва
    Америка возобновила военную помощь Грузии после долгого перерыва
    @ ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Правительство США выделило Минобороны Грузии грант в объеме около 10 млн долларов, сообщает в среду imedinews.ge, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Отмечается, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе распорядился принять грант, направленный на укрепление обороноспособности его страны.

    По данным imedinews.ge, одна из целей американской помощи, предусмотренная данным грантом, – усиление возможностей Грузии в сфере военной связи. В 2024 году прежняя администрация США заморозила действие Хартии о стратегическом партнерстве с Грузией, которая была подписана в 2009 году. Вашингтон объяснял это тем, что правительство «отступило от демократической траектории».

    Кроме того, тогда же американская сторона отменила военные учения с Грузией, ссылаясь на тот же «демократический откат».

    После смены властей в США Грузия регулярно предлагает Вашингтону произвести перезагрузку отношений двух стран. Грант Минобороны стал первым после длительного перерыва.

    США помогают грузинской армии еще с того времени, когда президентом был Эдуард Шеварднадзе. Американцы обучали и оснащали ВС Грузии с начала 2000-х годов, передавали вертолеты, военные корабли и другие системы вооружений.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 00:58 • Новости дня
    США захотели узнать, «на что готова» Россия для урегулирования на Украине

    Постпред США Уитакер: На переговорах по Украине обсуждают четыре документа

    Tекст: Антон Антонов

    США пытаются определить, «на что максимально готова пойти Россия» ради урегулирования конфликта на Украине, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    «Мы пытаемся выяснить, на что максимально готова пойти Россия», – приводит слова Уитакера РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Он заявил, что американская сторона имеет «достаточно хорошее представление о том, чего хочет добиться Украина»

    «Мяч в настоящее время находится на российском поле», – сказал он.

    Также Уитакер сообщил, что в ходе текущих переговоров по урегулированию обсуждаются четыре ключевых документа. Речь идет о 20-пунктном мирном плане, многосторонних гарантиях безопасности, отдельных гарантиях безопасности от США, а также «плане экономического роста и процветания после достижения мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что параметры американского мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, скорректированные после консультаций в Женеве, поступили в Москву. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США реалистично смотрят на сложность процесса переговоров по Украине.

    Комментарии (2)
    23 декабря 2025, 19:13 • Новости дня
    В Германии заявили об угрозе НАТО со стороны России из-за успехов на Украине

    Глава МИД ФРГ Вадефуль предупредил о риске для НАТО из-за успеха России на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль считает, что военные успехи России на Украине могут поставить под угрозу безопасность НАТО и Европы.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что устойчивые успехи российской армии на Украине могут стать серьезной угрозой для безопасности стран НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt.

    В интервью немецкому агентству DPA он отметил: «Если российская армия добьется устойчивых военных успехов на Украине, это будет серьезной угрозой для НАТО».

    По словам Вадефуля, поддержка Украины остается приоритетной задачей для европейской политики безопасности. Министр подчеркнул, что стабильная ситуация и способность Украины защищать собственные интересы важны для всей Европы. Он напомнил, что Европа не может позволить себе успокаиваться, даже если будут достигнуты успехи в переговорах о прекращении огня.

    Глава МИД Германии сообщил, что не видит оснований для снижения поддержки Украины. Более того, он рекомендовал не ослаблять планы и меры помощи, заявив, что именно позиция силы способна обеспечить большую безопасность для НАТО и самой Германии.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО. При этом в ноябре Писториус заявлял, что война НАТО с Россией может начаться до 2029 года.

    Генсек НАТО Марк Рютте ранее призывал европейские государства наращивать оборонные бюджеты и готовиться «сражаться с русскими», называя альянс «следующей целью» России.

    Президент России Владимир Путин на «Итогах года» предложил Рютте на фоне его высказываний о готовности России напасть на Европу сначала ознакомиться со стратегией нацбезопасности США.

    Комментарии (2)
    24 декабря 2025, 02:59 • Новости дня
    Путин в 2008 году предостерег Буша против попыток включить Украину в НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в 2008 году прямо предупредил американского коллегу Джорджа Буша-младшего, что планы Вашингтона включить Украину в НАТО приведут к долгосрочной конфронтации, свидетельствуют рассекреченные документы правительства США.

    Документы обнародованы общественной исследовательской организацией «Архив по национальной безопасности» при Университете имени Джорджа Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Я хотел бы подчеркнуть, что вступление в НАТО такой страны, как Украина, создаст для вас и для нас долгосрочную зону противостояния, долгосрочную конфронтацию», – заявил Путин.

    Он отметил, что ранее уже говорил об этом занимавшим в то время посты госсекретаря и министра обороны США Кондолизе Райс и Роберту Гейтсу. Также Путин отметил: «Для вас это не будет новостью, и я не жду ответа. Просто хочу сказать это начистоту».

    На вопрос Буша о причинах такой позиции Путин указал, что расширение НАТО и возможное размещение военных объектов альянса у российских границ создают прямую угрозу для России. Он добавил, что далеко не все жители Украины поддерживают вступление страны в НАТО, а треть населения – примерно 17 млн человек – являются русскими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью, прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа.

    Путин указывал, что СССР и затем Россия дважды выражали готовность вступить в НАТО. Путин подчеркнул, что оба раза Москва фактически получила отказ с порога.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 06:10 • Новости дня
    Премьер Грузии Кобахидзе обозначил позицию Тбилиси по отношению к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у Москвы и Тбилиси нет дипломатических отношений, но есть торгово-экономические, и это позволяет сторонам осуществлять прагматичную политику.

    По словам Кобахидзе, Грузия к России относится четко и понятно, со своими красными линиями и с прагматичной политикой.

    «Что касается нашей политики в отношении России, то она очень четкая: с одной стороны, у нас есть красные линии, которые связаны с темой оккупации – и пока оккупированы 20% наших территорий, два исторических региона, до этого, естественно, невозможно существенно сменить статус-кво, в том числе подразумеваю восстановление дипломатических отношений», – приводит РИА «Новости» его слова в эфире «Рустави 2».

    Кобахидзе подчеркнул, что у вышесказанной позиции есть свои правовые и политические основания.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Грузия высказалась за нормализацию отношений с Россией при одном предусловии. В Тбилиси назвали требование Евросоюза о санкциях против России «постыдными двойными стандартами».

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 13:47 • Новости дня
    Арестованого экс-глава СГБ Грузии заподозрили в миллионных взятках

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Бывший руководитель Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили, которому грозит до 15 лет лишения свободы, подозревается в получении взяток в особо крупных размерах и покровительстве оппозиционным колл-центрам, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В частности, по словам Генпрокурора Грузии Георгия Гваракидзе , Лилуашвили получил взятки в 1 миллион долларов от турецкого инвестора и примерно 555 тыс. долларов от грузинского бизнесмена за лоббирование их интересов в сфере энергетических проектов.

    Уже находящийся под стражей экс-замминистра энергетики Ромео Микаутадзе, по данным следствия, выступал доверенным лицом в этих делах.

    Также, по словам Генпрокурора, экс-глава СГБ покрывал мошеннические колл-центры, доходы от которых направлялись оппозиционным СМИ. За это он получил 1350000 долларов.

    Кроме того, он содействовал незаконной деятельности бывшего руководителя Агентства по управлению детскими садами мэрии Тбилиси, получая за это незаконные вознаграждения, объемы которых не названы.

    Адвокат Лилуашвили Роберт Григалашвили заявил, что экс-глава СГБ не ожидал задержания.

    «Его вызвали на допрос, а потом взяли под стражу», – сообщил Григалашвили, отметив, что Лилуашвили доставлен в следственный изолятор близ Тбилиси.

    По словам адвоката, скрываться от следствия Лилуашвили не намеревался.

    После того, как около двух месяцев назад в доме Лилуашвили прошел обыск, тот находился все время на месте, сообщил адвокат.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, бывший глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили, занимавший этот пост до апреля этого года в течение 6 лет, задержан, об этом заявил на брифинге Генпрокурор Георгий Гваракидзе.

    Ему предъявлены обвинения по нескольким эпизодам, включая получение взяток и создание незаконных кол-центров, доходы от которых направлялись грузинской оппозиции.

    Лилуашвили грозит до 15 лет лишения свободы.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 13:14 • Новости дня
    Володин заявил о будущем России без западных «коврижек» и оваций

    Володин: Россия может быть только сильной без коврижек Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Россия может быть только сильной и суверенной, любые «коврижки» и аплодисменты Запада ведут к проблемам, как это было с Украиной, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Россия может быть только сильной и суверенной страной, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании, передает ТАСС.

    По его словам, любые «коврижки» и аплодисменты Запада приводят только к проблемам, что, по мнению Володина, наглядно показал пример Украины.

    Володин напомнил о девяностых годах, когда Запад хвалил демократические перемены в России. Тогда, по его словам, у Государственной думы почти не было реальных полномочий, а разговоры о демократии не сопровождались укреплением независимости страны.

    Спикер отметил, что Россия выстраивает свои отношения с другими странами на принципах взаимного уважения и равенства, а граждане России должны сами решать свою судьбу.

    В завершение Володин напомнил, что Россия никогда не была врагом для Европы, а наоборот, способствовала ее развитию, поставляя дешевые энергоресурсы и помогая сделать европейскую экономику более конкурентоспособной.

    Он добавил, что нынешние заявления о российской угрозе в Европе – попытка некоторых европейских политиков удержаться у власти, и, по его мнению, если таких политиков сменят, ситуация улучшится.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Россия обрела суверенитет во всех смыслах этого слова благодаря спецоперации.

    По словам Путина, Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию в качестве оправдания собственных ошибок.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 11:59 • Новости дня
    В грузинском Гардабани елка сгорела во время праздничной церемонии

    Главная елка в грузинском Гардабани сгорела во время церемонии зажжения гней

    Tекст: Мария Иванова

    Во время праздничной церемонии в центре Гардабани в Грузии главная новогодняя елка высотой около шести метров вспыхнула и полностью сгорела, оставив только металлический каркас.

    В городе Гардабани в регионе Квемо-Картли во время церемонии зажжения огней загорелась главная новогодняя елка, передает ТАСС.

    Инцидент произошел в момент, когда на центральной площади города находилось множество жителей, пришедших на праздничное мероприятие.

    По опубликованным телеканалами кадрам видно, что елка, высотой несколько метров, быстро загорелась, и практически полностью сгорела, оставив только металлический каркас. Очевидцы отмечают, что происшествие произошло очень внезапно.

    Власти пока не сообщают о причинах пожара и о том, есть ли пострадавшие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гирлянда на главной елке Украины в Киеве загорелась во время церемонии открытия в 2020 году. Огонь удалось потушить оперативно.

    В начале этого года городская елка в уральском Лесном вспыхнула из-за неосторожно запущенного фейерверка.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 08:39 • Новости дня
    Гид рассказала об отношении к российским туристам в Грузии

    Гид в Грузии Таралашвили рассказала об отсутствии конфликтов с туристами из России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Грузии и местные жители в целом не проявляют ненадлежащего отношения к российским туристам, если те соблюдают установленные в стране правила и нормы поведения, рассказала гид по Грузии Екатерина Таралашвили.

    «В моей практике никогда не было инцидентов. Очень многое зависит от гида – он должен сглаживать острые углы и сопровождать туристов правильно», – отметила Таралашвили, отвечая на вопрос о случаях возможных конфликтов или оскорблений с туристами из России, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что туристы, проявляющие уважение к местным традициям, зачастую бывают довольны отдыхом и возвращаются в Грузию вновь.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у Москвы и Тбилиси нет дипломатических отношений, но есть торгово-экономические, и это позволяет сторонам осуществлять прагматичную политику.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Грузия высказалась за нормализацию отношений с Россией при одном предусловии. В Тбилиси назвали требование Евросоюза о санкциях против России «постыдными двойными стандартами».

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 10:25 • Новости дня
    Дом-музей Сталина в Гори побил рекорд посещаемости

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Около 165 тыс. человек посетили за 11 месяцев этого года дом-музей Сталина в Гори, свыше 147 тысяч из них – иностранцы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Такую статистику приводит музей после отмеченной в минувшее воскресенье 146-й годовщины со дня рождения Сталина.

    За 11 месяцев 2024 года дом-музей посетило более 153 тыс. человек, из которых 138 тысяч были иностранными гражданами.

    Больше всего из иностранцев музей посещают граждане Китая, России и Ирана.

    Рекорд годовой посещаемости – почти 176 тыс. человек – был установлен в 2019 году. Газете ВЗГЛЯД в музее сказали, что не исключают падения рекорда по итогам 2025 года.

    В музее хранятся шинель Сталина, его трубка и другие личные вещи, а также экспонаты, связанные с жизнью и деятельностью бывшего руководителя СССР. Рядом находится вагон Сталина, на котором советский вождь ездил на исторические конференции в Тегеран, Ялту и Потсдам. Вагону присвоен статус передвижного памятника культурного наследия.

    Напомним, год назад дом-музей Сталина отчитался о росте численности посетителей.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР
    Путин исполнил мечту школьницы о визите в Звездный городок
    МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Германию без необходимости
    Пентагон сообщил о резком росте экспорта китайских истребителей
    Минпромторг предложил отсрочить оплату утильсбора
    Долина попросила продлить срок бесплатного проживания в квартире в Хамовниках
    Сын основательницы РЕН-ТВ Лесневской рассказал о причинах смерти матери

    Российский флот пополнился уникальным танкером ледового класса

    Впервые судостроительный завод «Звезда» поставил заказчику газовоз самого высокого ледового класса. Это уникальные танкеры, которые, по сути, кроме России, никому не нужны. Их делали в Южной Корее только для российских арктических СПГ-заводов. Однако радостная новость первых поставок омрачается рядом серьезных технологических проблем, которые России предстоит решить ради роста экспорта СПГ. Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Перейти в раздел

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности

    Перейти в раздел

    Польша хочет ограбить Россию за спасение от нацизма

    Наложить лапу на замороженные активы России внезапно выразили желание и в Польше – под предлогом «репараций» за «преступления» СССР. Откуда в Варшаве возникла это кощунственная идея, как она связана с аналогичными претензиями в адрес Германии – и что в реальности делал с послевоенной Польшей Советский Союз? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Украина неофициально признала неизбежное

      Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    • Родительские субботы в 2026 году: даты православных поминальных суббот, традиции и как поминать усопших

      Родительские субботы занимают особое место в православном календаре и связаны с традицией поминовения усопших. В эти дни Церковь призывает верующих к молитве за умерших родственников и всех крещеных христиан. Чтобы понять смысл этих дат и правильно подготовиться к поминовению, важно разобраться, что такое родительские субботы и когда они совершаются.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации