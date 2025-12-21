Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.3 комментария
Анонсировано совещание Путина по госпрограмме вооружений
Президент Владимир Путин на предстоящей рабочей неделе проведет совещание, посвященное вопросам государственной программы вооружений, а также встретится с участниками Госсовета по кадровой политике, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Путин на неделе проведет совещание, посвященное государственной программе вооружений, сообщает РИА «Новости». Также в планах главы государства – заседание Госсовета, на котором обсудят кадровые вопросы, и церемония вручения госнаград.
«Всю предновогоднюю неделю у президента большое число разных мероприятий: совещание по госпрограмме вооружений, Госсовет по «кадрам», президент вручит государственные награды», – сообщили в эфире.
Помимо этих событий, в понедельник Владимир Путин примет участие в мероприятиях неформального саммита СНГ, который пройдет в Петербурге. Ожидается, что глава государства также примет участие в открытии новых инфраструктурных объектов в ряде российских регионов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что у Путина в ближайшие недели не запланированы телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом.
Также Песков сообщил, что Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном.