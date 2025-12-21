  • Новость часаВласти Туниса задержали российско-белорусский экипаж вертолета Ми-26
    Лавров поймал Каллас на чистосердечном признании об армянах
    Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни «Машенька»
    Мошенники запустили схему обмана с новогодними корпоративными подарками
    Концерт Долиной в Туле отменили из-за «нездорового ажиотажа вокруг артистки»
    Эксперт объяснил заявление главы нацразведки США о лжи по поводу планов России
    Песков: Возможный диалог Путина и Макрона не должен превращаться в нотации
    National Interest: На Западе обиделись на слова Путина о подсвинках
    Власти Туниса задержали российско-белорусский экипаж вертолета Ми-26
    Заключенный Саакашвили в день рождения пожаловался на облысение
    Владимир Касютин Владимир Касютин Собаки и кошки – мягкая сила России

    Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов На «Прямой линии» главной была «мысль семейная»

    При всей важности СВО Путин уже смотрит дальше, за горизонт украинского конфликта. Можно сказать, что в разговоре на «Итогах года» его больше всего интересовала «мысль семейная». К идее семьи он возвращался на протяжении всех четырех с половиной часов.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    4 комментария
    21 декабря 2025, 14:58 • Новости дня

    Анонсировано совещание Путина по госпрограмме вооружений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на предстоящей рабочей неделе проведет совещание, посвященное вопросам государственной программы вооружений, а также встретится с участниками Госсовета по кадровой политике, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    Путин на неделе проведет совещание, посвященное государственной программе вооружений, сообщает РИА «Новости». Также в планах главы государства – заседание Госсовета, на котором обсудят кадровые вопросы, и церемония вручения госнаград.

    «Всю предновогоднюю неделю у президента большое число разных мероприятий: совещание по госпрограмме вооружений, Госсовет по «кадрам», президент вручит государственные награды», – сообщили в эфире.

    Помимо этих событий, в понедельник Владимир Путин примет участие в мероприятиях неформального саммита СНГ, который пройдет в Петербурге. Ожидается, что глава государства также примет участие в открытии новых инфраструктурных объектов в ряде российских регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что у Путина в ближайшие недели не запланированы телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом.

    Также Песков сообщил, что Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    21 декабря 2025, 00:53 • Новости дня
    National Interest: На Западе обиделись на слова Путина о подсвинках

    Tекст: Антон Антонов

    Высказывание президента России Владимира Путина о «подсвинках» обидело представителей стран Запада, пишет National Interest.

    Как пишет National Interest, «Путин в очередной раз поиздевался над европейскими союзниками Украины». В материале подчеркнули, что такие слова российского лидера стали унизительными для ряда стран, оказывающих поддержку Киеву, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на расширенном заседании коллегии Минобороны Путин заявил, что «европейские подсвинки» рассчитывали получить выгоду от ожидаемого ими развала России. В ходе прямой линии и пресс-конференции Путин уточнил, что под этим выражением «имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы».


    Комментарии (24)
    20 декабря 2025, 17:34 • Новости дня
    В пекарню «Машенька» доставили ответные угощения от Путина

    Путин прислал корзину с угощениями пекарне «Машенька» в Люберцах

    Tекст: Вера Басилая

    В пекарню «Машенька» в Люберцах доставили корзину с вареньем, шоколадом и сладостями, ставшую новогодним ответным подарком от президента России Владимира Путина.

    Корзина с угощениями от президента России Владимира Путина прибыла в пекарню «Машенька» в Люберцах, передает ТАСС.

    В подарке были варенье, шоколад и еще несколько сладостей, которые стали ответом на выпечку, ранее отправленную президенту. Обмен подарками начался с того, что владелец пекарни Денис Максимов обратился к главе государства во время прямой линии.

    Ранее президент России Владимир Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец.

    19 декабря в эфире программы «Итоги года» предприниматель Максимов рассказал президенту о своем бизнесе и попросил прокомментировать налоговые вопросы.

    Путин ответил на вопрос Максимова и попросил прислать ему что-нибудь вкусное на пробу.


    Комментарии (0)
    21 декабря 2025, 15:30 • Видео
    «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

    В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзай Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    Комментарии (0)
    21 декабря 2025, 07:58 • Новости дня
    Песков: Возможный диалог Путина и Макрона не должен превращаться в нотации
    Песков: Возможный диалог Путина и Макрона не должен превращаться в нотации
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможный диалог между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном, подчеркнул, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации.

    «Конечно, если говорить о диалоге, это не должен быть диалог с тем, чтобы пытаться друг другу читать нотации», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Возможный диалог должен строиться на взаимном стремлении понять позиции друг друга, сказал он. По словам Пескова, российский лидер открыт к последовательному и искреннему разъяснению собственных взглядов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал Европу возобновить контакты с президентом России. Песков заявил, что Путин готов к возобновлению диалога с Макроном.

    Комментарии (8)
    20 декабря 2025, 17:59 • Новости дня
    Владелец пекарни «Машенька» рассказал, какие пирожки отправили Путину
    Владелец пекарни «Машенька» рассказал, какие пирожки отправили Путину
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Переданные президенту России Владимиру Путину пирожки не готовили специально, а выбрали те, что были на витрине, сообщил владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов.

    Владелец пекарни «Машенька» из Подмосковья Денис Максимов рассказал об ажиотаже вокруг своей продукции после участия в проекте «Итоги года», передает RT.

    По словам предпринимателя, к нему начали приезжать клиенты из других районов, а его самого теперь узнают на улице. Максимов сообщил, что рост числа покупателей был заметен уже вечером после эфира, а с утра поток стал еще более плотным. Он отметил, что новые посетители приезжают даже из населённых пунктов, находящихся в 10-15 км от пекарни, передает ТАСС.

    Максимов рассказал, что сегодня лично общался с покупателями: «Многие выражали поддержку, поддерживали тот вопрос, который я задал, говорили, что он правильный. Радовались, что я смог напрямую обратиться к президенту и получить напрямую ответ от него». По его словам, после эфира заметный приток покупателей ощущается и в других двух пекарнях сети.

    Максимов отметил, что пирожки, которые передали Владимиру Путину, не были приготовлены специально. «Вчера не было времени, и мы собрали то, что у нас было на витрине, – это те пирожки, которые едят все наши покупатели», – рассказал предприниматель.

    Бизнесмен признался, что находится «в какой-то прострации» из-за неожиданной популярности. Также он сообщил, что специально для президента сегодня испекут «особый каравай».

    В эфире «Итогов года» предприниматель Максимов рассказал Путину о развитии своего семейного бизнеса и попросил прокомментировать налоговые изменения.

    Президент ответил на вопросы Максима и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу.

    Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, попробовал с чаем пирожки и отправил в ответ подарки к Новому году.

    В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Владимира Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.

    Комментарии (12)
    21 декабря 2025, 11:46 • Новости дня
    Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни «Машенька»

    Песков: Путин был очень польщен подарком из пекарни «Машенька»

    Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни «Машенька»
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин остался очень доволен подарком из пекарни «Машенька», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин был польщен корзинкой с выпечкой и в знак благодарности отправил собственный подарок в ответ, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что президент выразил признательность за такой жест. Песков признался, что не попробовал пирожки из присланной корзинки.

    Накануне владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал, что получил в подарок от президента России Владимира Путина серебряный складень с иконами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в эфире «Итогов года» предприниматель Максимов рассказал Путину о развитии своего семейного бизнеса и попросил прокомментировать налоговые изменения.

    Президент ответил на вопросы Максима и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу. Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, попробовал с чаем пирожки и отправил в ответ подарки к Новому году. В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.

    Комментарии (3)
    21 декабря 2025, 05:19 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина вести диалог с Макроном
    Песков заявил о готовности Путина вести диалог с Макроном
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков, комментируя заявление Макрона о готовности побеседовать с Путиным, заявил: «Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном».

    По словам Пескова, если имеется обоюдная политическая воля для переговоров, то такие намерения заслуживают исключительно положительной оценки, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил, что европейским странам пригодилось бы возобновление контактов с президентом России.

    Путин выразил уверенность в возможности налаживания конструктивного диалога с Европой, однако отметил, что с сегодняшними политическими элитами этого трудно ожидать.

    Комментарии (3)
    21 декабря 2025, 13:01 • Новости дня
    Песков заявил о неприятных вопросах на пресс-конференции Путина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На программе «Итоги года с Владимиром Путиным» были как приятные для него вопросы, так и те, которые ему не понравились, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    На пресс-конференции президента Владимира Путина, совмещенной с прямой линией, звучали вопросы, которые главе государства не понравились, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил: «Какие-то понравились, какие-то нет, это нормально совершенно. Главное, журналист имеет возможность спросить то, что хочет журналист, или то, что его просит задать его редакция. Все в абсолютно свободном режиме, поэтому в этом тоже уникальность этого формата».

    Песков также подчеркнул, что сам президент не любит заниматься оценкой итогов подобных мероприятий. По словам пресс-секретаря, этим должны заниматься слушатели: мероприятие проводится прежде всего для зрителей и людей, добавил он, отвечая на вопрос журналистов о реакции Путина на прошедшую прямую линию.

    Программа «Итоги года с Путиным» продлилась четыре с половиной часа. Число обращений к президенту превысило три миллиона, из них глава государства успел ответить на 77 вопросов.

    Комментарии (2)
    21 декабря 2025, 01:20 • Новости дня
    Стало известно название картины на стене у Путина

    Картиной на стене у Путина оказалось «Хлебное поле» художника Путнина

    Стало известно название картины на стене у Путина
    @ t.me/news_kremlin

    Tекст: Антон Антонов

    Картина на стене у президента России Владимира Путина, которая попала на видео, опубликованное Кремлем, называется «Хлебное поле», художник – Олег Путнин, сообщают информационные агентства.

    На видео президент России в домашней обстановке поблагодарил хозяина пекарни «Машенька» Дениса Максимова за подаренную корзину с выпечкой. В кадре за спиной президента видно полотно с полем и проселочной дорогой, передает РИА «Новости».

    На стене висит картина «Хлебное поле», автором работы является российский художник Олег Путнин. Путнин входит в число академиков Российской академии художеств, также состоит в Союзе художников России. В его активе более 40 персональных выставок в России и других странах Европы. Его произведения входят в собрания Государственного Русского музея и Музея славы ФСО России.

    В сюжете картины показан момент, когда солнце на мгновение осветило зрелое поле после дождей, а на дальнем плане осталась тень от облаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька». Путин в ответ подарил владельцу пекарни серебряный складень с иконами, а также корзину с российскими продуктами и напитками.

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 22:59 • Новости дня
    Путин подарил владельцу пекарни «Машенька» серебряный складень с иконами

    Путин подарил владельцу пекарни «Машенька» Максимову складень с иконами

    Путин подарил владельцу пекарни «Машенька» серебряный складень с иконами
    @ кадр из видео РЕН ТВ

    Tекст: Антон Антонов

    Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал, что получил в подарок от президента России Владимира Путина серебряный складень с иконами.

    «Владелец люберецкой пекарни «Машенька» получил в ответный подарок от президента России Владимира Путина икону Георгия Победоносца в серебряном окладе», – передает РЕН ТВ.

    Максимов рассказал, что в субботу получил в подарок от президента Путина корзину с российскими продуктами и напитками. «Ну и плюс, конечно, самый главный подарок, который мы получили от президента – это серебряный складень с иконами», – приводит его слова РИА «Новости».

    Речь идет о серебряном складне с иконами равноапостольного князя Владимира, Георгия Победоносца, а также ликами Николая Чудотворца и Божьей Матери. Максимов отметил, что для него и его семьи это станет семейной реликвией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в эфире «Итогов года» предприниматель Максимов рассказал Путину о развитии своего семейного бизнеса и попросил прокомментировать налоговые изменения.

    Президент ответил на вопросы Максима и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу. Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, попробовал с чаем пирожки и отправил в ответ подарки к Новому году. В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 16:04 • Новости дня
    Минпромторг рассказал о деталях работы над самолетом «Ладога»

    В Минпромторге рассказали о деталях создания самолета «Ладога»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские инженеры занялись созданием самолета для работы на региональных маршрутах, уделяя внимание замене устаревших моделей и разработке новых модификаций.

    Разработку многоцелевого самолета «Ладога» для региональных перевозок ведут российские специалисты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минпромторг. В ведомстве уточнили, что по программе ТВРС-44 сейчас изготовляется опытный экземпляр нового воздушного судна.

    Новый самолет рассчитан на перевозку до 44 пассажиров, для него предусмотрена также грузопассажирская версия. Проектом предполагается удлиненная модификация, которая сможет вместить 58 человек.

    В Минпромторге также напомнили о скором первом полете легкомоторного самолета «Байкал» с российским двигателем. Кроме того, отечественные разработки, такие как МС-21, по оценке министерства, обладают высокой конкурентоспособностью на глобальном авиарынке и коммерческим потенциалом. Одной из актуальных задач остается реализация проекта широкофюзеляжного самолета, который будет использоваться на международных и внутренних рейсах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне на «Итогах года» президент России Владимир Путин заявил, что стране необходим новый самолет для региональных перевозок.

    Уральский завод гражданской авиации уже начал работы над первым опытным образцом самолета «Ладога». Испытания нового самолета стартуют в последнем квартале следующего года, а его сертификация должна завершиться к 2029 году.

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 15:52 • Новости дня
    Итальянский политик назвал Путина мужественным защитником суверенитета России

    Политик Тоскано назвал Путина мужественным защитником суверенитета России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель и сооснователь итальянской партии «Суверенная и народная демократия» Франческо Тоскано охарактеризовал президента Владимира Путина как мужественного и честного лидера, отстаивающего суверенитет своей страны.

    Президент и сооснователь итальянской партии «Суверенная и народная демократия» Франческо Тоскано в интервью ТАСС высоко оценил лидерские качества Владимира Путина.

    По словам Тоскано, российский президент обладает ясным видением, опирается на глубокое знание истории и реализует свои идеи на практике, демонстрируя ответственность и мужество.

    «Путин – прекрасно подготовленный политик, он знает историю, у него совершенно ясное видение, и он реализует его, он – человек, который ощущает ответственность за страну, которой управляет. Ему понадобилось время, чтобы понять истинную природу Запада, и сейчас он прекрасно отдает себе отчет, с кем имеет дело. Европейцы надеялись получить выгоду после падения Берлинской стены. Путин восстанавливает идею суверенитета для своей страны, честно и мужественно», – заявил Тоскано, комментируя итоги пресс-конференции Путина.

    Тоскано критически высказался о состоянии Европейского союза, отметив, что ЕС находится в стадии «предсмертной агонии» и является искусственной структурой, выгодной лишь банковской и финансовой элите. По его мнению, Евросоюз использует германское лидерство для продвижения своих целей, а нынешние европейские элиты действуют в собственных интересах, а не ради объединения народов.

    Он также отметил, что Россия все больше осознает, кто является ключевыми соперниками в Европе, выделяя Берлин и Лондон. По словам политика, европейские управленцы просто используют Соединенные Штаты. По мнению Тоскано, на европейском континенте вновь появляется угроза нацифашизма, а дальнейшее развитие возможно только через серьезные перемены в структуре ЕС. Денацификация Киева без денацификации Берлина не имеет смысла, – заключил политик.

    Ранее итальянское издание L’AntiDiplomatico отметило, что Путин представил целостное видение конфликта на Украине.

    А вот немецкий телеканал Welt сообщил, что слова Путина о Европе усилили давление на европейские правительства и осложнили отношения между Евросоюзом и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кроме того, Владимир Путин на «Итогах года» предупредил о последствиях любых попыток блокады Калининграда для конфликта на Украине.

    Путин также заявил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 16:21 • Новости дня
    Мальчик из Югры подарил Путину новогодний коллаж

    Мальчик из Югры, чье желание исполнил Путин, подарил президенту коллаж

    Tекст: Вера Басилая

    Пятилетний Тимур Рясной из Ханты-Мансийска, чью мечту помог исполнить президент России Владимир Путин, подарил главе государства коллаж с символикой своего родного города, рассказала мама мальчика.

    Пятилетний Тимур Рясной из Ханты-Мансийска, чью новогоднюю мечту помог исполнить президент России Владимир Путин, передал главе государства подарок, передает ТАСС.

    Подарок – это коллаж, созданный мальчиком собственноручно, с элементами, символизирующими Ханты-Мансийск и новогодние ожидания ребенка. Как рассказала мама Тимура, Анастасия Рясная, они передали поделку представителям движения «Движение первых», чтобы те доставили ее президенту.

    «Это подарок, сделанный своими руками. Тимур сделал замечательную поделку, которая отражает новогодние мечты», – рассказала Анастасия Рясная.

    Ранее президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» на форуме «Мы вместе» и выбрал три шарика-открытки с мечтами детей.

    Путин позвонил семье мальчика, чтобы поздравить его с наступающими праздниками и узнать о впечатлениях от исполнения желания. Тимур попробовал себя в роли инспектора ГАИ.

    Тимур поблагодарил президента и уточнил, может ли он отправить подарок.

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 22:10 • Новости дня
    Президент Киргизии прибыл в Петербург

    Жапаров прибыл в Петербург для участия в саммите ЕАЭС и встрече глав СНГ

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Киргизии Садыр Жапаров прилетел в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав стран СНГ, сообщила его пресс-служба.

    У Жапарова в Петербурге, куда он прибыл с рабочим визитом, запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    Борт президента Киргизии приземлился в международном аэропорту Пулково. Жапарова встретил губернатор Петербурга Александр Беглов, а также другие официальные лица

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля сообщала, что Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге 21–22 декабря. В Петербурге 22 декабря запланирована неформальная встреча лидеров государств СНГ.

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 17:16 • Новости дня
    В НЦ «Россия» стартовал II Екатерининский форум

    В НЦ «Россия» открылся II Екатерининский форум

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Национальном центре «Россия» в Москве стартовал II Екатерининский форум, посвященный интеграции иностранных граждан и роли России как хранительницы духовных и нравственных ценностей.

    II Екатерининский форум открылся в Национальном центре «Россия». В этом году особое внимание уделяется исполнению Указа Президента о праздновании 300-летии Екатерины II. Главной темой стали формирование образа России как нового центра цивилизаций и хранительницы традиционных ценностей, а также пути снижения интеграционных барьеров для желающих переехать в страну.

    К участникам форума обратился президент России Владимир Путин, отметив, что сила и притягательность русского мира заключается в его открытости и уважении ко всем традициям и культурам: «Сегодня мы видим, что такие подходы разделяют миллионы людей на всех континентах планеты. И потому мы и впредь будем поддерживать наших соотечественников и иностранных граждан, сохраняющих приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям». Он также напомнил об исторической значимости манифестов Екатерины II, предоставлявших иностранцам широкие возможности для жизни в России.

    Заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов отметил, что форум объединяет зарубежных друзей России, которые уважают и любят ее. Он подчеркнул важную роль России в поддержке людей, разделяющих традиционные ценности, и заметил, что страна будет оказывать гуманитарную и правовую поддержку таким гражданам.

    Руководитель Ассамблеи народов России Владимир Васильев добавил, что многонациональное единство и поддержка Президента позволяют успешно решать межнациональные и социальные задачи внутри страны. Он отметил, что для соотечественников на постсоветском пространстве предусмотрены преференции для возвращения на Родину.

    По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, русский мир проявляется через уважение к культурной идентичности, взаимопомощь и братство, а забота о традициях закрепляется законодательно.

    В пленарном заседании участвовали представители органов власти, национально-культурных и общественных объединений, а также зарубежные гости, включая потомка Екатерины II принца Эдуарда фон Ангальта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Национальном центре «Россия» прошло первое заседание Экспертного совета по архитектуре и градостроительству.

    Также в пятницу там же прошел Всероссийский конгресс по молодежной политике и воспитательной деятельности, где обсудили традиционные ценности, демографическую повестку и работу с молодежью.

    И в этот же день в НЦ «Россия» состоялась презентация второго сезона сериала «Ландыши» с участием актеров, музыкальных коллективов и съемочной группы.

    Комментарии (0)
    21 декабря 2025, 11:38 • Новости дня
    Песков: В графике Путина нет разговора с Трампом до Нового года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ближайшие недели у президента России Владимира Путина не запланировано телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом, однако подобный контакт может быть организован при необходимости, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    До конца нынешнего года в графике президента России Владимира Путина не запланирован телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    Песков уточнил: «Пока нет в графике, но при необходимости он может быть быстро организован».

    Кроме того, пресс-секретарь Кремля заявил, что вопрос о праздничных поздравлениях Владимира Путина в адрес Дональда Трампа пока открыт – о том, будет ли такое поздравление на Новый год и Рождество, будет объявлено отдельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, последняя телефонная беседа между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялась 16 октября, новых контактов не фиксировали.

    Телефонный контакт между лидерами могут организовать быстро при необходимости.

    Дональд Трамп отметил, что стороны, занимающиеся мирным соглашением по Украине, уже близки к какому-то результату.

    Комментарии (0)
    Швеция досмотрела подавший сигнал бедствия российский контейнеровоз
    Эксперт спрогнозировал реакцию Китая на захват США танкера из Венесуэлы
    Ушаков: Поправки Европы и Украины в мирный план мешают урегулированию
    В МИД назвали цель Киева при атаках БПЛА в Черном море
    Экс-советник Трампа Флинн заявил о поддержке ЦРУ войны между Россией и НАТО
    Банки стали уточнять отношения между отправителем и получателем при переводах
    Онищенко объяснил невозможность четырехдневной рабочей недели для россиян

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин сверил с россиянами образ настоящего и будущего

    В пятницу прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которой президент ответил на десятки вопросов граждан и журналистов. Обсуждались разные темы – ход СВО, демография, социальная политика, экономика, искусственный интеллект. По мнению экспертов, президент не только подвел итоги года, но и продемонстрировал четкое понимание будущего страны. Его послание потомкам показало: глава государства мыслит не «пятилетками», а более масштабно. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отрезает Украину от Дуная

    Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки. Ранее удары наносились по железнодорожному мосту через Днестровский лиман в районе Затоки. Теперь доставка на Украину военных грузов НАТО и топлива из Румынии значительно усложняется. Как говорят эксперты, эти удары серьезно скажутся на устойчивости сил противника на южном фланге. Подробности

    Перейти в раздел

    Попытка грабежа обернулась унижением евробюрократии

    План Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. Страны ЕС согласовали другую схему финансирования киевского режима. Кто и почему внутри Европы сумел продавить такое решение и защитить российскую собственность – и как теперь пытаются сохранить свое лицо европейские лидеры? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский пожелал Трампу смерти

      Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    • Кто помешал Урсуле ограбить Россию

      План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца по изъятию активов России для финансирования Украины полностью провалился. Кто помешал?

    • Итоги года с Владимиром Путиным

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

