Вучич сообщил о возможности покупки газа не у России

Tекст: Елизавета Шишкова

Сербия может сменить поставщика газа, если не будет подписан новый контракт с Россией до пятого декабря, сообщает РИА «Новости». В обращении к гражданам президент Александр Вучич отметил, что у Белграда на текущий момент отсутствует действующий газовый договор с Москвой.

Он заявил: «Что касается газа, у нас по газу нет договора, если до пятницы, (5 декабря – ред.), не получим договор, мы в понедельник (8 декабря – ред.) начинаем переговоры и получим газ у какой-то другой стороны. Это все. Деньги мы обеспечили и решим вопрос».

При этом Вучич подчеркнул, что необходимые средства для закупки топлива уже найдены, и власти республики готовы урегулировать ситуацию любыми возможными способами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заявил, что работа нефтегазовой компании NIS в Сербии оказалась под угрозой из-за санкционного давления.

Власти Сербии выразили разочарование тем, что предложение по продлению договора о поставках российского газа будет действовать только до конца 2025 года.

Российские акционеры приняли решение реализовать контрольный пакет акций крупнейшей энергетической компании Сербии NIS, не раскрывая данные о потенциальном покупателе.