Песков заявил об открытости России для иностранных инвестиций
Россия продолжает создавать благоприятные условия для инвесторов даже в условиях санкций, что поддерживает интерес зарубежного бизнеса и укрепляет двустороннее сотрудничество, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Россия, несмотря на продолжающееся санкционное давление, остается открытой для иностранных инвесторов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что власти готовы обеспечить максимально комфортные условия для зарубежных компаний, в том числе из Индии. «Мы заинтересованы в иностранных инвестициях. Россия продолжает оставаться открытой страной для иностранных инвестиций. И мы готовы создавать максимально благоприятные условия для инвестиций, поступающих из-за рубежа, в том числе из Индии», – заявил он.
По словам Пескова, сегодня основным препятствием для развития сотрудничества остаются санкции, однако индийский бизнес, как и компании из других стран, сохраняет большой интерес к российскому рынку. Представитель Кремля отметил, что индийские бизнесмены по-прежнему активно работают в России, несмотря на трудности, и получают хорошую прибыль от своего присутствия в стране. Песков добавил, что российский рынок сохраняет привлекательность для зарубежных инвесторов и может предложить значительные возможности для индийских компаний.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство считает своей целью увеличение капитализации фондового рынка до двух третей ВВП и привлечение инвестиций до 1 трлн рублей к 2030 году.
Российские инвесторы обладают всеми возможностями для восполнения позиций западных компаний, ушедших с отечественного рынка, и способны развивать национальные производства.