  • Новость часаЕС не упомянул российские активы в заявлении о кредите Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как прибалты и скандинавы стали главным источником лжи о России
    Военные спутники США и Китая начали опасные маневры на орбите
    Группа «Восток» полностью освободила ДНР в своей зоне ответственности
    Волочкова призналась в потере квартиры по «схеме Долиной»
    США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20 в Майами
    Госдума приняла закон о крестах на гербе России
    Герасимов озвучил потери ВСУ на Курском направлении
    ВСУ подтвердили потерю вертолета Ми-24 и гибель экипажа
    Хегсет назвал тупость американцев главной проблемой набора в армию США
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    17 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Сталин вывел Россию на пик могущества, заплатив колоссальную цену

    18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.

    92 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Европу терзает детский страх перед непонятным миром

    Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.

    11 комментариев
    19 декабря 2025, 08:44 • Новости дня

    В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на рейсы

    Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Геленджика

    Tекст: Мария Иванова

    В геленджикском аэропорту начали действовать временные ограничения на прием и отправку самолетов, введенные для повышения уровня безопасности полетов.

    В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

    По данным Росавиации, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Подробности о сроках действия ограничений в сообщении не указываются.

    Аэропорт Геленджика продолжает оставаться под контролем профильных служб, пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус рейсов и следить за обновлениями на официальных ресурсах.

    Напомним, ранее в пятницу аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса вводили временные ограничения на полеты.

    Временные ограничения на полеты вступали в силу также в аэропортах Самары и Ярославля.

    18 декабря 2025, 19:54 • Новости дня
    Лавров поразился призыву фон дер Ляйен к Трампу не вмешиваться в дела Европы
    Лавров поразился призыву фон дер Ляйен к Трампу не вмешиваться в дела Европы
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил удивление публичному обращению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к президенту США Дональду Трампу с просьбой не вмешиваться в вопросы европейской демократии.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на заседании комиссии генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству, что был поражен призывом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к Дональду Трампу не вмешиваться в дела европейской демократии.

    Лавров отметил непосредственность и публичность этого обращения и заявил: «Я был поражен непосредственностью политических деятелей, когда неделю назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично призвала президента США Дональда Трампа не вмешиваться в европейскую демократию».

    Лавров обратил внимание на то, что несмотря на заявления европейских политиков, Евросоюз не стесняется оказывать влияние на политические процессы в других странах. В качестве примера он назвал Румынию и Молдавию, отметив: «Румыния, Молдавия у всех на слуху. Ничтоже сумняшеся эти люди выдают такие сентенции».

    Он добавил, что Россия находится в центре внимания западных политтехнологов, особенно когда речь идет об избирательных технологиях и внешнем влиянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен 12 декабря заявила, что президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться в демократические процессы в странах Евросоюза.

    Уже в четверг на саммите ЕС фон дер Ляйен отметила, что никто из лидеров стран Евросоюза не уйдет с заседания до тех пор, пока не будет найдено решение по вопросу финансовой поддержки для Украины.

    Она также подчеркнула, что российские активы, замороженные в Европе, останутся под блокировкой вплоть до нового решения Евросоюза, пока Россия не прекратит спецоперацию на Украине и не компенсирует Киеву весь ущерб.

    Комментарии (6)
    18 декабря 2025, 17:43 • Новости дня
    Герасимов: Группа «Восток» полностью освободила ДНР в своей зоне ответственности
    Герасимов: Группа «Восток» полностью освободила ДНР в своей зоне ответственности
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Войска группировки «Восток» полностью освободили территорию Донецкой народной республики в своей зоне ответственности и активно наступают в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Герасимов сообщил, что за год командование этой группировки установило контроль примерно над 2 тыс. кв. км и 89 населенными пунктами на Запорожском направлении, передает ТАСС. По его словам, с октября прошлого года войска ведут наступательные действия без значительных пауз.

    Герасимов подчеркнул, что сейчас продолжаются бои за взятие крупного города Гуляйполе в Запорожской области. Он отметил, что группировка «Восток» сохраняет высокие темпы продвижения.

    Группировка «Днепр» за этот период освободила семь населенных пунктов, вышла к городу Орехову и укрепила безопасность Запорожской атомной электростанции. Генерал отметил, что войска продолжают наступательные действия в сторону Запорожья и расширяют контроль над островной зоной в дельте Днепра.

    Еще одной точкой успеха стала работа группы «Центр», освободившей в этом году 81 населенный пункт, включая крупные города Дзержинск и Красноармейск. По словам Герасимова, российские ударные группы сумели проникнуть в глубину обороны противника и при освобождении Красноармейска за сутки взяли под контроль более 900 зданий в нескольких районах города.

    В приграничных районах Сумской и Харьковской областей штурмовые подразделения группировки «Север» продолжают расширение полосы безопасности. Герасимов сообщил, что после уничтожения противника, вклинившегося в Курскую область, военные обеспечивают контроль в Сумской области над 18 населенными пунктами, а в Харьковской – завершили освобождение Волчанска и еще девяти населенных пунктов.

    Он также уточнил, что Южная группировка войск освободила 48 населенных пунктов в Донбассе, включая Часов Яр и Северск. Российские военные продолжают бои за Константиновку в ДНР – и в настоящий момент более половины города находится под их контролем.

    Ранее Герасимов сообщил, что ВС России с начала спецоперации освободили примерно 94 тыс. квадратных километров территории.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 14:40 • Видео
    Евросоюз сделает из Армении Молдавию

    Евросоюз пообещал помочь Армении провести парламентские выборы и «защититься от деструктивного внешнего влияния по образцу Молдавии». Что это означает на практике? Чего добивается армянский премьер-министр Никол Пашинян?

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 20:20 • Новости дня
    ВСУ подтвердили потерю вертолета Ми-24 и гибель экипажа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе выполнения боевой задачи украинский военный вертолет Ми-24 потерпел крушение, в результате весь экипаж погиб, сообщают местные интернет-ресурсы.

    Вооруженные силы Украины сообщили о потере вертолета Ми-24 вместе с экипажем, передает ТАСС. По информации 12-й бригады армейской авиации украинской армии, инцидент произошел во время выполнения боевого задания. В официальном сообщении бригады сказано: «Во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины. А до этого на территории Запорожской области разбился еще один украинский истребитель Су-27, пилот погиб.

    Ночью 23 августа истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины потерпел крушение при заходе на посадку, пилот также погиб. Разбившийся летчик ВСУ Сергей Бондарь оказался одним из «призраков Киева».

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 17:54 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на дефицит ракет для ПВО

    Зеленский пожаловался на нехватку ракет для ПВО Украины

    Зеленский пожаловался на дефицит ракет для ПВО
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о дефиците определенных видов ракет для работы систем противовоздушной обороны, и призвал западные страны помочь деньгами или боеприпасами.

    У Украины не хватает ракет для некоторых систем противовоздушной обороны, рассказал Владимир Зеленский на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале офиса президента, передает РИА «Новости».

    Зеленский заявил: «Не хочу называть вслух, которых не хватает, но есть некоторые системы, на которых нет некоторых видов ракет. Я сегодня проговаривал с партнерами, что мы можем дискутировать долго и много, но каждый день что-то прилетает».

    По словам Зеленского, для ряда комплексов ПВО наблюдается дефицит определенных типов боеприпасов. Глава киевского режима отметил, что часть партнеров предоставляет лицензии, другие поставляют ракеты непосредственно, некоторые оказывают финансовую помощь, чтобы Украина могла закупать необходимые вооружения.

    Он подчеркнул, что Киев остро нуждается в дальнейшей поддержке от западных союзников для восполнения дефицита вооружений и защиты воздушного пространства страны. На фоне этого в Евросоюзе продолжаются обсуждения о возможности выделения Украине кредита за счет российских активов.

    Зеленский вновь обратился к зарубежным партнерам с просьбой предоставить дополнительные боеприпасы или финансовую поддержку, чтобы обеспечить обороноспособность страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, только Британия выделила 800 млн долларов на укрепление противовоздушной обороны на Украине и поставила свыше 1 тыс. ракет для систем ПВО.

    Ранее ВС России уничтожили транспортную инфраструктуру для поставки западного вооружения на Украину, нанеся удар по мосту в Затоке в Одесской области.

    А в ноябре в МИД заявили, что по вине ПВО ВСУ было повреждено здание посольства Азербайджана в Киеве.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 05:40 • Новости дня
    Мирошник назвал погибшую в Севастополе девочку 238-м убитым ВСУ ребенком

    Tекст: Катерина Туманова

    Число российских детей, погибших в результате атак ВСУ с февраля 2022 года, достигло по меньшей мере 238, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Она стала как минимум 238-м ребенком, убитым киевским режимом с февраля 2022 года. Ребенок умер в день, когда десятки взрослых «цивилизованных европейцев»  пытались украсть российские деньги, чтобы позволить извергам убивать снова и снова», – сказал дипломат ТАСС.

    Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 15-летняя Арина скончалась в одной из московских больниц после тяжелых ранений, полученных в результате атаки беспилотника 30 ноября.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 1 декабря Развожаев сообщал, что девочка находилась в крайне тяжелом состоянии после ранения во время атаки БПЛА ВСУ на Севастополь.

    В ночь на пятницу, 19 лекабря, в Белгороде пятимесячный ребенок был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести после атаки БПЛА. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи высказалась о целях воюющего с белгородскими младенцами Киева.

    Комментарии (2)
    18 декабря 2025, 17:38 • Новости дня
    Герасимов сообщил об освобождении 18 населенных пунктов в Сумской области

    Герасимов: В Сумской области под контроль ВС РФ перешли 18 населенных пунктов

    Герасимов сообщил об освобождении 18 населенных пунктов в Сумской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Под контроль российских войск в Сумской области перешли 18 населенных пунктов, которые ранее использовались формированиями ВСУ для подготовки атак на приграничные районы Курской области.

    О переходе 18 населенных пунктов в Сумской области под контроль российских войск сообщил на брифинге для зарубежных военных атташе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает РИА «Новости». По его словам, эти территории ранее использовались ВСУ для подготовки атак на приграничные районы Курской области.

    Герасимов подчеркнул, что формирования противника, проникшие в российскую территорию, были уничтожены, а их остатки вытеснены на Украину. Он также отметил, что группировка войск «Север» ведет создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, а освобождение города Волчанска и еще девяти населенных пунктов в Харьковской области завершено.

    Начальник Генштаба уточнил, что одновременно продолжается операция по освобождению новых регионов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на семи участках фронта вглубь Сумской области и выходит на окраины Андреевки. В той же области самолеты Су-34 нанесли авиаудар по диверсионно-разведывательной группе ВСУ.

    Кризис на Украине развивается как прокси-война западных стран против России, что определяет военно-политическую обстановку, заявил ранее Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных стран.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 01:25 • Новости дня
    Захарова высказалась о целях воюющего с белгородскими младенцами Киева
    Захарова высказалась о целях воюющего с белгородскими младенцами Киева
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    После полуночи губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении пятимесячного мальчика в Белгороде из-за атаки дрона ВСУ, о чем официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась, оценивая выбор целей киевским режимом.

    «Киевский режим воюет с детьми, родной речью, памятниками, культурой, одной из мировых религий, героями ВОВ/ВМВ, то есть тем, что составляет традиционные ценности», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Напомним, в ночь на пятницу в Белгороде пятимесячный ребенок был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести после атаки БПЛА.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Захарова заявила, что киевские власти используют тему детей для получения денег и замалчивают случаи их исчезновения на Западе. Представитель МИД России обвинила Зеленского и его супругу в преступлениях против детей и выразила уверенность в повторном освобождении Киева от нацистов.


    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 22:00 • Новости дня
    В ВСУ назвали последствия ударов ВС России по мостам в Одесской области

    Эксперт ВСУ «Флэш» заявил об изоляции Одесской области из-за ударов по мостам

    Tекст: Вера Басилая

    Российские удары по мостам Одесской области приводят к риску изоляции западных районов и создают угрозу транспортным маршрутам на Дунае, заявил эксперт Вооруженных сил Украины (ВСУ) по связи Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш».

    Российские удары по мостам в Одесской области могут привести к изоляции западной части региона и срыву украинской логистики через Дунай, передает Lenta.ru. Об этом в своем Telegram-канале рассказал эксперт по связям в ВСУ Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш».

    По его словам, утрата инфраструктуры усложнит процедуру транспортировки грузов и переброски военных сил.

    Он также отметил, что если мосты будут разрушены, украинским военным придется использовать понтонные переправы, однако такие конструкции становятся легкой целью для российских дронов.

    Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар с применением фугасных авиабомб и беспилотников по мосту в Затоке в Одесской области. По важнейшему маршруту военных поставок для ВСУ нанесли около 15 ударов.

    Комментарии (2)
    18 декабря 2025, 17:27 • Новости дня
    Герасимов назвал площадь освобожденных в зоне СВО территорий

    Герасимов: Российские войска освободили 94 тыс. кв. км в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России в 2025 году взяли под контроль более 6300 квадратных километров в зоне спецоперации, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе.

    С начала спецоперации освобождено примерно 94 тыс. квадратных километров территории, передает ТАСС.

    «Всего в 2025 году российскими Вооруженными силами освобождено более 300 населенных пунктов, под наш контроль перешло более 6300 кв. км территории, а с начала специальной военной операции освобождена территория общей площадью около 94 тыс. кв. км», – сказал Герасимов.

    По его словам, ВСУ за год потеряли примерно 6,5 тыс. танков и других боевых бронированных машин, а также около 11,8 тыс. артиллерийских орудий и минометов. Потери в живой силе генерал оценил примерно в 500 тыс. военных.

    Напомним, российские войска в июне освободили самую большую с начала 2025 года площадь территорий на Украине.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 13:35 • Новости дня
    Бойцы «Центра» пресекли прорыв ВСУ в Красноармейск
    Бойцы «Центра» пресекли прорыв ВСУ в Красноармейск
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За последние сутки были пресечены попытки прорыва штурмовых групп ВСУ по лесополосам со стороны Шевченко на северные окраины промзоны Красноармейска в ДНР, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» продолжали уничтожение окруженного противника в микрорайонах «Восточный» и «Западный» Димитрова в Донецкой народной республике (ДНР). Проводится зачистка от разрозненных групп ВСУ Родинского и Светлого, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, пехотной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, нацгвардии около Кутузовки, Сергеевки, Гришино, Вольного, Торецкого, Белицкого ДНР, Новопавловки и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери противника при этом составили свыше 545 военнослужащих, пять бронемашин и два артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям егерской бригады ВСУ и полка нацгвардии возле Алексеевки, Рыжевки, Варачино и Шостки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Прилипкой, Вильчей, Старым Салтовым, Великим Бурлуком и Волчанскими Хуторами.

    При этом противник потерял до 150 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ и израильскую радиолокационную станцию RADA, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Благодатовки, Подолов, Ковшаровки, Богуславки, Купянска-Узлового, Нечволодовки Харьковской области и Красного Лимана ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 200 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, две турецкие бронемашины Cobra, две станции РЭБ и два склада боеприпасов.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, двух горно-штурмовых бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Резниковки, Закотного, Кирово, Миньковки, Константиновки и Краматорска ДНР.

    Противник потерял более 195 военнослужащих, четыре бронемашины, три орудия полевой артиллерии, включая две американские 155 мм гаубицы М777, две станции РЭБ и три склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанесеня поражение живой силе и технике штурмовой бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Андреевки, Гавриловки Днепропетровской области, Гуляй-поля и Косовцево Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, четыре бронемашины и три склада матсредств, отчитались в Минобороны.

    Накануне президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны сообщил, что за этот год российские военные освободили более 300 населенных пунктов, включая крупные города, которые были превращены противником в укрепленные районы

    Министр обороны России Андрей Белоусов в свою очередь заявил, что Россия освободила символ сопротивления ВСУ – Красноармейск.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 23:55 • Новости дня
    Нарышкин назвал собственную формулу победы России в спецоперации

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина вернется на путь нормального цивилизационного развития в долгосрочной перспективе, поделился директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, раскрыв формулу победы страны в спецоперации.

    «Язык формул лаконичен. В моей версии формула победы могла бы выглядеть примерно так: наша победа  – это победа добра над злом, права над бесправием, это победа света русского мира над тьмой европейского неонацизма», – раскрыл глава СВР свою формулу победы России в беседе с ТАСС.

    Нарышкин добавил, что Украина обязательно вернутся на путь нормального развития, только ее народу нужно найти в себе силы и волю избавиться от неонацистской заразы.

    «И понять, что самая эффективная гарантия безопасности для Украины – это возвращение к добрососедским отношениям с Россией», – резюмировал он.

    В этой же беседе Нарышкин заявил о значительном росте дезертирства среди украинских военных.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Нарышкин заявил об «опасных метастазах» нацизма на Украине и в Европе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что принципы Нюрнбергского трибунала часто нарушаются.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 12:59 • Новости дня
    Эксперт Киселев: ВСУ боятся перебрасывать технику из-за ударов России по ж/д путям

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные опасаются перебрасывать по железной дороге дорогую технику НАТО из-за российских ударов российских сил по железнодорожным маршрутам, заявил военный эксперт Виталий Киселев.

    ВС России не прекращают удары вглубь Украины, по портовым строениям, складам с боеприпасами, находящимися в тылу, сказал Киселев в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

    «За последние месяцы противник перестал использовать железную дорогу для перевозки, так как идут постоянные удары по ней. Они уже боятся, что большой состав с дорогостоящей западной техникой и вооружением может сойти с пути», – добавил специалист.

    По этой причине украинские логисты пытаются поставлять такие виды техники через порты.

    Он пояснил, что киевский режим поставляет западное вооружение и технику по морю, ссылаясь на «зерновую сделку и другие мирные соглашения».

    Ранее Киселев сообщал, что украинское командование перебрасывает колумбийских наемников в Харьков.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 13:39 • Новости дня
    ВС России поразили работающие на ВСУ объекты энергетической инфраструктуры

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по цехам сборки ударных БПЛА дальнего действия и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 216 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 103 758 беспилотников, 640 ЗРК, 26 591 танк и других бронемашин, 1 633 боевые машины РСЗО, 31 994 орудия полевой артиллерии и миномета, 49 358 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили энергетические и транспортные объекты ВСУ. За день до этого ВС России также поразили транспортную инфраструктуру ВСУ.

    ВС России нанесли за прошлую неделю массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 15:03 • Новости дня
    Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Крымом и Брянской областью

    Средства ПВО сбили три украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью

    Tекст: Мария Иванова

    Три украинских беспилотника самолетного типа были сбиты дежурными расчетами ПВО в Крыму и Брянской области в течение шести часов.

    В период с 8.00 до 14.00 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    По информации ведомства, два дрона сбиты над территорией Республики Крым, еще один – над Брянской областью.

    Данные действия российских военных направлены на предотвращение попыток атаки на регионы России и освобожденные территории, подчеркнули в Минобороны. За последнее время подобные происшествия происходят регулярно, однако все попытки проникновения успешно пресекаются российскими ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 47 украинских беспилотников самолетного типа в ночь на четверг. Ночью гражданская инфраструктура пострадала в Ростовской области в результате атаки ВСУ.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 06:53 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как комбриг ВСУ потерял контроль над наемниками

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» наращивают наступление в Сумской области при активной поддержке авиации и артиллерии ВС России, что заставляет ВСУ всеми силами пытаться удержать позиции, а порой терять контроль над подчиненными.

    «В 47 омбр командир бригады М. Данильчук потерял контроль над подразделением иностранных наемников. Боевики иностранного легиона отказываются выходить на позиции и жить в районах расквартирования бригады, предпочитая снимать жилье в Сумах», – поделились российские бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    Штурм-группы «Северян» на Сумском направлении продвинулись на девяти участках фронта по лесопосадкам и закрепились. Всего продвижение составило за сутки более 900 м. В районе Андреевки бойцы сорвали попытку выдвижения боевой группы ВСУ.

    На Харьковском направлении близ Старицы штурмовики продвинулись на четырех участках в лесном массиве с общим продвижением до 500 м. Западнее Лимана бойцы ВС России продвинулись на 300 м в лесном массиве и заняли опорный пункт ВСУ, закрепившись там, а в Вильче заняли более 20 домовладений и продвинулись на 200 м. Продвижение в Волчанских Хуторах составило 100 м.

    На участке фронта Меловое-Хатнее штурм-группы «Северян» продвинулись на шести участках фронта на 800 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 120 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вблизи Волчанска атаки «Северян» заставили солдат ВСУ отсиживаться в обороне. Начальник Генштаба ВС России Герасимов сообщил об освобождении 18 населенных пунктов в Сумской области.

    Комментарии (0)
    Главное
    Лавров поразился призыву фон дер Ляйен к Трампу не вмешиваться в дела Европы
    Лукашенко: «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии
    Зеленский пожаловался на дефицит ракет для ПВО
    Гимн Одессы «У Черного моря» перевели на украинский язык
    В России стало меньше трудоголиков
    Москвичи назвали лучшие качества современных детей
    В Петербурге заявили об отсутствии эффекта от запрета на работу мигрантов в такси

    Что будет с рублем через 17 лет

    Российский Минфин посчитал, сколько может стоить доллар через пять и через 17 лет. А также спрогнозировал наступление эры дефицитного бюджета на многие годы. И это даже при стабильной стоимости российской нефти в районе 70 долларов за баррель. Какой же курс доллара будет в будущем и насколько реалистичными выглядят прогнозы? Подробности

    Перейти в раздел

    Болгары наконец-то взбунтовались вовремя

    Болгария стала одной из семи стран Евросоюза, где правительство воспротивилось краже российских активов. Софию сподвигли к этому совместные действия двух сил – болгарского народа и Соединенных Штатов Америки, а в начале следующего года Болгария даже может получить свободную от русофобии власть. Подробности

    Перейти в раздел

    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»

    За время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны. Как говорят эксперты, глава государства обозначил приоритеты развития армии на следующее десятилетие и конкретизировал конечные цели спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Эстонская оборона стала зависеть от русского языка

    Эстонское военно-политическое руководство разрывается между связанными с русским языком противоречиями. С одной стороны, военные жалуются на призывников, которые говорят только на русском и не понимают эстонских команд. С другой, признано неверным решение вовсе не брать русских призывников в армию. Почему этот конфликт стал краеугольным для Сил обороны Эстонии? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Евросоюз сделает из Армении Молдавию

      Евросоюз пообещал помочь Армении провести парламентские выборы и «защититься от деструктивного внешнего влияния по образцу Молдавии». Что это означает на практике? Чего добивается армянский премьер-министр Никол Пашинян?

    • Болгары взбунтовались

      В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    • Зеленский принял решение. Придется продолжать

      По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации