Путин отметил роль комиссии по гостайне в обеспечении безопасности

Путин подчеркнул вклад комиссии по гостайне в укрепление нацбезопасности

Tекст: Тимур Шайдуллин

Поздравительное послание президента РФ Владимира Путина участникам заседания по случаю 30-летия Межведомственной комиссии по защите государственной тайны опубликовано на сайте Кремля.

В своем обращении президент подчеркнул, что за минувшие годы комиссия накопила значительный опыт и укрепила потенциал, а также сыграла существенную роль в обеспечении национальной безопасности страны. Путин указал на ключевую работу комиссии по подготовке нормативных документов, которые регулируют режим секретности и вопросы допуска граждан и организаций к государственной тайне.

Президент отдельно отметил деятельность комиссии по рассекречиванию архивных материалов и восстановлению исторической правды. В поздравлении глава государства выразил убежденность в том, что участники комиссии продолжат добросовестно выполнять поставленные перед ними задачи на благо страны и ее граждан. Путин пожелал членам комиссии успехов в дальнейшей работе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, также в пятницу Владимир Путин направил официальное поздравление по случаю открытия филиала Национального центра «Россия» в Ханты-Мансийске.

Ранее указом Путина добавили новый раздел о госполитике в сфере мобилизационной подготовки в перечень сведений, подлежащих государственной тайне.

До этого сообщалось, что порядок оформления допуска к государственной тайне в Министерстве обороны будет устанавливать глава военного ведомства по согласованию с ФСБ согласно новому указу президента.