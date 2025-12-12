В Великом Новгороде открыли семинар по музейной работе с темой СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

Мероприятие стартовало 12 декабря и стало первой в стране научно-практической площадкой по вопросам сохранения и представления истории спецоперации, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Заместитель губернатора Новгородской области Оксана Белокрылова отметила, что регион одним из первых создал музей СВО, который быстро стал образовательным и просветительским центром. По словам Белокрыловой, основная задача работы – донести правду о текущих событиях и сохранить артефакты, связанные с историей спецоперации.

«Основная задача – донести правду, не дать соврать о том, что сейчас происходит, не дать исказить информацию. И наша задача, чтобы как можно больше людей знали правду о том, что происходит в ходе специальной военной операции», – сказала Белокрылова на открытии.

Ответственный секретарь Поискового движения России и депутат Госдумы Елена Цунаева провела параллели между работой по сохранению памяти о Великой Отечественной войне и современными задачами музеев СВО. Она пояснила, что идея семинара возникла как обобщение первого практического опыта, чтобы перейти к системной профессиональной деятельности.

В рамках работы участники обсуждают вопросы учета и сбора артефактов, методологические подходы, аспекты создания экспозиций, специфические трудности при работе с темой спецоперации в музеях и образовательных учреждениях, а также взаимодействие с общественными организациями.

После официального открытия стартовали тематические панельные сессии на площадках архивов Новгородской области. Организаторами выступили «Поисковое движение России», Российское историческое общество, фонд «История Отечества» и Правительство Новгородской области.