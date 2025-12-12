Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.3 комментария
В Великом Новгороде открыли семинар по музейной работе с темой СВО
В Великом Новгороде стартовал первый научно-практический семинар, где специалисты обсуждают опыт создания и развития музеев, посвященных истории спецоперации на Украине.
Мероприятие стартовало 12 декабря и стало первой в стране научно-практической площадкой по вопросам сохранения и представления истории спецоперации, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Заместитель губернатора Новгородской области Оксана Белокрылова отметила, что регион одним из первых создал музей СВО, который быстро стал образовательным и просветительским центром. По словам Белокрыловой, основная задача работы – донести правду о текущих событиях и сохранить артефакты, связанные с историей спецоперации.
«Основная задача – донести правду, не дать соврать о том, что сейчас происходит, не дать исказить информацию. И наша задача, чтобы как можно больше людей знали правду о том, что происходит в ходе специальной военной операции», – сказала Белокрылова на открытии.
Ответственный секретарь Поискового движения России и депутат Госдумы Елена Цунаева провела параллели между работой по сохранению памяти о Великой Отечественной войне и современными задачами музеев СВО. Она пояснила, что идея семинара возникла как обобщение первого практического опыта, чтобы перейти к системной профессиональной деятельности.
В рамках работы участники обсуждают вопросы учета и сбора артефактов, методологические подходы, аспекты создания экспозиций, специфические трудности при работе с темой спецоперации в музеях и образовательных учреждениях, а также взаимодействие с общественными организациями.
После официального открытия стартовали тематические панельные сессии на площадках архивов Новгородской области. Организаторами выступили «Поисковое движение России», Российское историческое общество, фонд «История Отечества» и Правительство Новгородской области.