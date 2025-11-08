Первый грузовой поезд из России прибыл в сухой порт под Тегераном

Tекст: Дмитрий Зубарев

Первый грузовой поезд из России прибыл в сухой порт Априн неподалеку от Тегерана, передает РИА «Новости». Торговое представительство РФ в Иране уточнило, что поезд из шестидесяти двух сорокафутовых контейнеров с сульфатной целлюлозой проследовал по восточному маршруту международного транспортного коридора «Север – Юг» и добрался до места назначения за тринадцать дней.

В торговом представительстве отметили, что перевозка стала продолжением работы «РЖД Логистики» по созданию комплексных транспортных решений в рамках коридора. Генеральный директор «РЖД Логистик» Олег Полеев заявил: «Данная отправка – это практическая реализация нашего стратегического курса на формирование и тестирования новых логистических маршрутов и развитие регулярных сервисов на базе МТК »Север-Юг«».

Порт Априн, как сообщили в торгпредстве, был запущен в мае 2025 года и уже выходит на плановые показатели загрузки. Хаб расположен на пересечении иранских железнодорожных коридоров «Восток – Запад» и «Север – Юг» и считается крупнейшим логистическим проектом страны. Маршрут поезда начинается в 900 километрах севернее Москвы и проходит по территории России, Казахстана, Туркменистана и Ирана.

