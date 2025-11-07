Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.2 комментария
Кремль опроверг слухи о «немилости» Лаврова
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что слухи о якобы недоверии президента России Владимира Путина к министру иностранных дел Сергею Лаврову абсолютно несостоятельны и не соответствуют реальности.
Публикации западных и украинских изданий о том, что глава МИД Сергей Лавров якобы впал в немилость у президента Владимира Путина, не имеют под собой никаких оснований, передает ТАСС.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг точность такой информации, подчеркнув ее полную несостоятельность.
«В этих сообщениях действительности не соответствует ничего», – заявил Песков во время брифинга, комментируя появившиеся в зарубежных и украинских СМИ материалы. Также он уточнил, что Лавров продолжает руководить Министерством иностранных дел и по-прежнему занимает свой пост.
Напомним, Financial Times написало о якобы состоявшейся в Нью-Йорке встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эту публикацию «фантастической историей» и сравнила с детективом.
Ранее глава МИД России выразил обеспокоенность деятельностью НАТО в Евразии и предложил выработать коллективные принципы безопасности для всех стран континента.
Лавров обвинил западные страны в подготовке новой войны в Европе и отметил активизацию военных альянсов.