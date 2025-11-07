Кремль опроверг слухи о «немилости» Лаврова

Tекст: Елизавета Шишкова

Публикации западных и украинских изданий о том, что глава МИД Сергей Лавров якобы впал в немилость у президента Владимира Путина, не имеют под собой никаких оснований, передает ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг точность такой информации, подчеркнув ее полную несостоятельность.

«В этих сообщениях действительности не соответствует ничего», – заявил Песков во время брифинга, комментируя появившиеся в зарубежных и украинских СМИ материалы. Также он уточнил, что Лавров продолжает руководить Министерством иностранных дел и по-прежнему занимает свой пост.

Напомним, Financial Times написало о якобы состоявшейся в Нью-Йорке встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эту публикацию «фантастической историей» и сравнила с детективом.

Ранее глава МИД России выразил обеспокоенность деятельностью НАТО в Евразии и предложил выработать коллективные принципы безопасности для всех стран континента.

Лавров обвинил западные страны в подготовке новой войны в Европе и отметил активизацию военных альянсов.