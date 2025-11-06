  • Новость часаНа востоке Купянска российские войска зачистили комбикормовый завод
    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска
    Бусифицированный в Николаеве сопровождающий Джоли перестал выходить на связь
    Депутат: За борщевик на участке могут оштрафовать на 700 тыс. рублей
    Валиева официально лишилась золота чемпионата Европы-2022
    Путин одобрил инициативу ввести полный запрет на продажу вейпов
    Путин распорядился повсеместно создать школьные лиги по массовым видам спорта
    Путин поблагодарил партнеров за помощь в снятии санкций с паралимпийцев
    Минобороны Польши: Военная подготовка в стране коснется школьников и пенсионеров
    Китайские космонавты заблокированы на орбите после столкновения с мусором
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как римскому папе не угодить в публичный дом

    Могут ли священники выступать с грубыми или неуместными высказываниями? С такими, которые в заголовках именуют «скандальными», а под новостями и роликами – множество язвительных комментариев?

    8 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    21 комментарий
    6 ноября 2025, 21:25 • Новости дня

    «Волонтеры Победы» собрались на итоговый форум в НЦ «Россия»

    В НЦ «Россия» открылся форум Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Торжественное открытие Итогового форума Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы прошло в Национальном центре «Россия».

    На мероприятии были собраны добровольцы из 89 регионов России и 35 стран, которые в течение года организовывали патриотические акции и поддерживали ветеранов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В церемонии открытия прозвучало приветственное слово президента России Владимира Путина, в котором отмечалось, что Международный волонтерский корпус внес значительный вклад в проведение мероприятий к 80-летию Победы. Президент подчеркнул роль волонтерского движения в сохранении исторической правды о Второй мировой войне.

    С обращением к участникам обратился председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. «Сегодня, когда Россия ведет непростую борьбу за достойное место в мире, важность истории осознается гораздо глубже...», – заявил он. Министр иностранных дел Сергей Лавров в приветственном адресе выразил благодарность добровольцам за вклад в мемориалы и помощь ветеранам.

    Первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев в видеообращении поздравил движение «Волонтеры Победы» с десятилетием и отметил значимость шефской поддержки ветеранов войны. За десять лет организация выросла в сплоченную команду, способную защищать историческую правду за пределами России.

    По данным форума, более 500 тыс. волонтеров в России и за рубежом были задействованы в организации юбилейных мероприятий. Добровольцы особое внимание уделяли патриотическому воспитанию молодежи и поддержке ветеранов. Программа форума предполагает стратегические, образовательные и культурные сессии, церемонию вручения Международной премии «Готов к Победам», а также мероприятия в честь десятилетия движения. Среди почетных гостей присутствовал ветеран Великой Отечественной войны Николай Имчук, который обратился к участникам с напутствием.

    6 ноября 2025, 12:30 • Новости дня
    Рар: На покрытие дефицита бюджета Украины Брюссель потратит деньги стран ЕС

    Политолог Рар: Брюссель закроет дыру в бюджете Украины за счет стран-членов ЕС

    Рар: На покрытие дефицита бюджета Украины Брюссель потратит деньги стран ЕС
    @ Jaap Arriens/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Позиция Бельгии и некоторых стран ЕС по вопросу экспроприации замороженных российских активов показывает, что правовые меры на Западе еще работают. Евросоюзу придется взимать средства на помощь Украине из национальных бюджетов государств-членов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее СМИ узнали, что в Еврокомиссии предусмотрели альтернативы «репарационному кредиту» Киеву.

    «Европейцам становится не по силам оказывать помощь Украине. Почти четыре года конфликта истощили возможности Европы: и финансовые, и военные. США же отстранились от роли главного донора. На этом фоне фактическим плательщиком остались в основном немцы», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, Германия – невзирая на собственные внутренние социальные проблемы – готова и дальше «раскошеливаться», поскольку видит в этом «моральный долг». При этом европейские лидеры не интересуются мнением собственного населения по этим вопросам. В этой связи эксперт напомнил слова Анналены Бербок о том, что «ради солидарности с Украиной немецкий избиратель должен быть готовым отключить у себя зимой отопление».

    «Бельгия на время отстояла свое право не выдавать Киеву замороженные российские активы. Большинство стран ЕС боятся правовых последствий в случае столь грубой конфискации средств России. Это показывает, что правовые меры на Западе еще работают», – рассуждает политолог.

    «Деньги для украинской стороны сейчас будут взимать из национальных бюджетов стран-членов ЕС, преимущественно из военных бюджетов – тех 2-5% дополнительных денег, которые европейские страны обещали доплачивать НАТО», – заключил Рар.

    Ранее в ЕС предложили две альтернативы «репарационному кредиту» Украине. Как сообщает Euractiv, Еврокомиссия рассматривает возможность покрытия дефицита в финансировании Киева за счет средств, полученных из совместного долга и грантов государств–членов сообщества. Инициативы будут зафиксированы в документе, который получат страны объединения в ближайшие недели.

    Меры станут дополнением к «репарационному кредиту». Кредит в размере 140 млрд евро за счет заблокированных российских активов все еще остается более предпочтительным планом для ЕК, говорится в материале. При этом Бельгия обещала заблокировать схему займа, если ЕС не разделит правовые и финансовые риски. Ожидается, что Еврокомиссия и бельгийские чиновники проведут технические переговоры 7 ноября, уточнили источники Euractiv.

    Напомним, позиция Бельгии ранее помешала Евросоюзу принять решение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины. Рассмотрение вопроса перенесли на следующий саммит лидеров ЕС, который должен пройти в декабре. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты предположили, удастся ли евробюрократии убедить Брюссель изменить свое мнение.

    На этом фоне в Европейском союзе растут опасения, что Украина может потерять финансовую поддержку Международного валютного фонда. Как отмечало издание Politico, МВФ готов продолжить кредитование Украины при условии, что страны ЕС договорятся о предоставлении «репарационного займа». Соглашение будет «убедительным аргументом» в подтверждении финансовой устойчивости республики на ближайшие несколько лет.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис провел встречу с главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Он сообщил агентству Bloomberg, что Евросоюз должен предоставить значительные обязательства Украине для разблокировки свежих средств от Международного валютного фонда.

    Примечательно, что в это же время, согласно данным Национального банка Украины, общий размер долга составляет 191 млрд долларов. Из них на внешний долг приходится 74,5%, или 142 295 млрд долларов, передает ТАСС. По подсчетам агентства, госдолг в расчете на каждого из остающихся на территории, подконтрольной ВСУ (около 28 млн человек, по данным Института демографии и социальных исследований), составляет 6 821 доллар – это рекордный показатель.

    По оценкам депутата Верховной рады Нины Южаниной, на выплату только имеющейся задолженности Киеву может потребоваться около 35 лет. При этом в 2026 году при условии продолжения боевых действий долг может вырасти еще на 60-70 млрд долларов.

    Комментарии (6)
    6 ноября 2025, 15:00 • Новости дня
    ЕК подтвердила подготовку новых ограничений на визы россиянам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия в настоящее время обсуждает совместно со странами Европейского союза новые ограничения для граждан России при оформлении шенгенских виз, сообщил представитель ЕК Маркус Ламмерт.

    «Еврокомиссия изучает совместно со странами ЕС дополнительные меры по ограничению выдачи шенгенских виз гражданам России. Многократные визы ранее не были частью ограничений, но будьте готовы к новостям», – сказал он на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

    Каких-либо подробностей по содержанию или этапу этих переговоров Ламмерт не раскрыл.

    Напомним, газета Politico заявила о планах ЕС сократить выдачу россиянам шенгенских мультивиз.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил введение ЕС новых визовых ограничений для россиян. Он также заявил о возвращении Европы к практике холодной войны.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 13:18 • Видео
    Лидер Сербии ответил за патроны для Киева

    «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов в страны НАТО. Он уже попытался за это заявление оправдаться.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 17:56 • Новости дня
    Путин поблагодарил партнеров за помощь в снятии санкций с паралимпийцев
    Путин поблагодарил партнеров за помощь в снятии санкций с паралимпийцев
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума «Россия – спортивная держава» выразил благодарность партнерам, поддержавшим решение о снятии санкций с Паралимпийского комитета России.

    «В этой связи хотел бы поблагодарить наших партнеров, тех, кто принял решение совсем недавно, взвешенное и справедливое решение о восстановлении прав Паралимпийского комитета России», – заявил Путин, его слова приводит сайт Кремля.

    Глава государства отметил, что спорт должен способствовать объединению людей и построению мостов между народами. Также Путин подчеркнул, что ключевой задачей международных спортивных организаций должна быть поддержка равных возможностей для всех атлетов, и политика не должна влиять на доступ к соревнованиям.

    Напомним, Путин в четверг прибыл в Самару, где выступит на Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава». Он принял участие в открытии новых спортивных объектов в России, а также осмотрел самарский ФОК «Орбита» и пообщался со спортсменами.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Родные сообщили о дате и месте прощания с Юрием Николаевым

    Юрия Николаева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дата и время церемонии прощания с Юрием Николаевым определены его родственниками, место похорон также известно.

    Прощание и захоронение актера и телеведущего Юрия Николаева состоятся на Троекуровском кладбище в Москве, передает ТАСС. Родственники артиста уточнили, что церемония пройдет в 13 часов 8 ноября.

    Другие подробности проведения церемонии пока не уточняются. Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Юрия Николаева в связи с его кончиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Николаев скончался 4 ноября на 77-м году жизни. О его смерти сообщил народный артист России Николай Цискаридзе. Популярного телеведущего экстренно госпитализировали в одну из московских больниц за пять часов до смерти.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 21:48 • Новости дня
    Житель Казани задержан за нападение с ножом на подростка в ТЦ

    Следователи сообщили о задержании мужчины, ранившего подростка в ТЦ Казани

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате конфликта в торгово-развлекательном центре Казани подросток был госпитализирован с ножевым ранением после ссоры с взрослым мужчиной, напавший задержан, сообщили в СУ СКР по региону.

    Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану, мужчину задержали утром 5 ноября. По информации ведомства, в одном из торгово-развлекательных комплексов Казани между 50-летним обвиняемым и несовершеннолетней произошла словесная перепалка.

    После спора за девушку вступился ее 17-летний знакомый. Злоумышленник ударил его ножом в грудь и скрылся. Пострадавший был срочно доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

    Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемого. Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются правоохранительными органами.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, 14 октября в Казани с ножом напали на Ирину Шевыреву, сноху известного в Татарстане бизнесмена. Ее доставили в больницу с множественными ножевыми ранениями. В организации преступления обвинили свекра женщины Станислава Шевырева. Мужчина сейчас находится в следственном изоляторе.

    В октябре мужчина с ножом ранил двух человек у стены Цоя в Москве.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин распорядился повсеместно создать школьные лиги по массовым видам спорта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о важности создания школьных спортивных лиг в каждом субъекте страны.

    «Считаю, что такие лиги, причем по наиболее популярным, массовым видам спорта, должны быть во всех субъектах Федерации», – заявил президент на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Он отметил, что система детско-юношеских соревнований для подготовки спортивного резерва уже выстроена, однако для любителей необходимы дополнительные усилия. Путин подчеркнул, что сейчас только в ряде российских регионов формируются группы команд и клубов для таких соревнований, тогда как подобная система должна стать повсеместной.

    Глава государства призвал не затягивать создание лиг и предложил посвятить вопросу развития системы соревнований в России следующее заседание Совета по спорту.

    Ранее Путин заявил о приоритете развития детского и подросткового спорта, а также посоветовал новичкам в спорте научиться получать радость от процесса и проявлять настойчивость ради успешных результатов. Кроме того, он поручил разработать стратегию развития спорта до 2030 года.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 21:57 • Новости дня
    Путин поручил ускорить подготовку стратегии национальной политики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям поручил как можно скорее подготовить проект указа о новой Стратегии национальной политики на период 2026–2036 годов.

    Путин выразил благодарность участникам заседания за проделанную работу в рамках реализации предыдущей стратегии, которая завершает свое действие, передает ТАСС.

    «Я хочу вас поблагодарить за то, что было сделано в ходе реализации предыдущей, заканчивающей свое функционирование стратегии, и прошу подготовить как можно быстрее проект указа о новой Стратегии национальной политики на 2026–2036 годы», – заявил Путин.

    Ранее Путин поручил изучить опыт социологических исследований в сфере национальных отношений для повышения эффективности государственной политики. Он заявил о важности сохранения русского языка и традиций, а также поддержал объявление 2026 года Годом единства народов России.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 13:36 • Новости дня
    В тоннелях метро Москвы задержали фотографов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Полиция задержала двоих мужчин на станции «Марксистская», они спустились в тоннель для фотографий в тематические интернет-каналы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Наряд ППС прибыл на место оперативно после сообщения с камер видеонаблюдения, правоохранители задержали двух мужчин, спустившихся на железнодорожные пути, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

    У нарушителей были изъяты рюкзаки с домкратом, двумя фотоаппаратами, набором отверток и угловой шлифовальной машиной. Как объяснили задержанные, их целью было создание тематических фотографий для публикации в интернет-каналах.

    В отношении двух мужчин составлены протоколы об административном правонарушении. Им грозит административный арест на срок до 15 суток.

    Напомним, в январе на станции московского метро «Тверская» мужчина избил молотком пассажира.

    До этого в столице мужчина попытался запугать сотрудников метрополитена аэрозольным пистолетом после отказа пропустить его бесплатно.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 07:25 • Новости дня
    Москвичей предупредили о старте брачного гона кабанов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жителям столицы в осенний период рекомендуется соблюдать осторожность на природных территориях из-за начала брачного гона кабанов, когда звери проявляют агрессию, сообщил начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

    По его словам, брачный период у кабанов, обитающих на природных территориях Москвы, начался в конце осени, передает РИА «Новости». В этот период самцы активно метят территорию, издают громкие звуки и вступают в схватки с другими самцами за право спаривания. Бурмистров подчеркнул: «Особенно важно в этот момент сохранять дистанцию и не приближаться к животным – даже внешне спокойный кабан может вести себя непредсказуемо».

    Специалист отметил, что в осенний гон самцы проявляют несвойственную им агрессивность и напористость, а вероятность неожиданной встречи с таким животным значительно возрастает, особенно в утренние и вечерние часы.

    Жителям Москвы рекомендуют избегать прогулок по глухим участкам природных зон без особой необходимости, не отпускать собак с поводка и не пытаться делать фотографии с дикими животными. По словам Бурмистрова, даже привычное для кабанов присутствие человека может в этот период спровоцировать их на защитную реакцию и непредсказуемое поведение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зоолог посоветовал при встрече с лисой в городе «вести себя как дерево» и не провоцировать животное. Специалисты разъяснили москвичам, что при встрече с дикими кабанами не нужно пытаться их погладить или кормить.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 21:53 • Новости дня
    В Москве смогли увидеть яркую «суперлуну» сквозь облака

    Жители Москвы смогли наблюдать яркую «суперлуну» сквозь облака

    В Москве смогли увидеть яркую «суперлуну» сквозь облака
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице, несмотря на облачную погоду, московские жители смогли полюбоваться самой крупной в году «суперлуной», наблюдаемой вечером пятого ноября.

    Самая большая полная Луна года предстала перед жителями Москвы вечером пятого ноября, несмотря на неблагоприятные погодные условия, передает ТАСС. Вначале спутник Земли был едва заметен за облаками и лишь после 19:00, когда небо очистилось, москвичи наблюдали его яркое свечение без помех.

    Астроном Людмила Кошман из Московского планетария сообщила, что расстояние между Землей и Луной в этот день сократилось до минимальных в текущем году 356 961 км. По ее словам, благодаря этому Луна выглядела примерно на 10% ярче обычного.

    «Полнолуние произошло 5 ноября в 16:20 мск, а на близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты, Луна окажется 6 ноября в 01:30 мск. Разница между этими событиями составит 9 часов 10 минут», – пояснила Кошман. Она добавила, что не каждое полнолуние считается «суперлунием»: такое событие случается только тогда, когда фаза полной Луны совпадает с максимальным сближением орбиты спутника с Землей.

    Следующее яркое полнолуние прогнозируется на 5 декабря, однако дистанция между Луной и Землей будет больше, как и временной интервал между значимыми астрономическими событиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Солнце произошла мощная вспышка уровня M5.0, максимальное излучение которой зафиксировали в 13.11 по московскому времени и подобного явления на звезде не наблюдали с конца сентября. Астроном из Крыма Геннадий Борисов обнаружил новую комету, у которой зарегистрировали резкий рост яркости и необычные орбитальные параметры.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 11:30 • Новости дня
    При столкновении автобуса и маршрутки в Москве пострадали шесть человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Ленинградском шоссе в столице произошло столкновение маршрутного такси «Газель» и автобуса, стоявшего на остановке общественного транспорта, пострадали шесть человек, сообщили в Госавтоинспекции по Москве.

    Авария произошла в 8.40 мск у дома 71, водитель «Газели» врезался в автобус, пострадали шесть пассажиров маршрутки, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Пострадавших для оказания медпомощи направили в медучреждения.

    На месте работают сотрудники ГАИ, причины и обстоятельства устанавливаются.

    Ранее в Ставропольском крае произошла авария с участием микроавтобуса, перевозившего детей, погиб водитель легковушки, пострадали четверо несовершеннолетних.

    До этого в Самаре столкнулись легковой автомобиль и автобус, перевозивший команду по спортивной аэробике, пострадали семь человек, включая четырех девочек.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 20:54 • Новости дня
    Депутат: За борщевик на участке могут оштрафовать на 700 тыс. рублей

    Депутат Колунов рассказал о новых штрафах за борщевик и инвазивные растения

    Депутат: За борщевик на участке могут оштрафовать на 700 тыс. рублей
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Собственникам всех типов земель в России в 2026 году начнут грозить серьезные штрафы за отказ бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

    Штрафы для владельцев земельных участков за неустранение борщевика и других опасных инвазивных растений будут введены с 1 марта 2026 года. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил РИА «Новости», что новые нормы распространятся на все виды земель, а не только на сельхозугодия, как сейчас.

    «С 1 марта 2026 года правообладатели любых земельных участков, вне зависимости от вида и категории земель, будут обязаны бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями. За невыполнение данных обязательств будет грозить штраф, соразмерный штрафу за невыполнение владельцами сельскохозяйственных угодий мероприятий по их защите от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями», – заявил Колунов.

    Размер штрафа для физических лиц составит от 20 до 50 тыс. рублей, для должностных – от 50 до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 400 до 700 тыс. рублей. По словам депутата, регионы России смогут сами определять конкретные размеры штрафов и формировать перечень опасных растений, за которые предусмотрено наказание.

    Колунов уточнил, что нововведение призвано поддерживать плодородие земельных участков и стимулировать собственников к более ответственному обращению с землей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Колунов предупредил муниципалитеты и управляющие компании о штрафах за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Парламентарий заявил, что мораторий на повышенные пени за просрочки платежей за услуги ЖКХ продлят до конца 2026 года.

    Колунов также сообщил о введении штрафа до 5 тыс. рублей за самовольное занятие парковочных мест во дворе.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 14:07 • Новости дня
    Песков указал на противоречия в заявлениях НАТО о России

    Песков: НАТО не слушает и не понимает Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Североатлантический альянс с одной стороны заявляет, что не прислушивается к России, а с другой – что не понимает российскую позицию, указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «То есть с одной стороны они говорят, что они не слушают Россию, а с другой стороны они говорят, что они ее не понимают», – сказал Песков, передает ТАСС.

    По его словам, именно в этих противоречиях заключается ключевая трудность Североатлантического альянса и его руководства.

    «Попробуйте прислушаться, поймете», – добавил представитель Кремля.

    Ранее генсек НАТО заявил о подготовке к долгосрочной конфронтации с Россией.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 14:53 • Новости дня
    Глава Минтранса рассказал о планах удвоить грузопотоки по коридорам к 2030 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия ускоряет строительство и модернизацию 27 приоритетных пунктов пропуска, чтобы к 2030 году удвоить грузоперевозки по международным транспортным коридорам и обеспечить быстрый транзит, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин.

    В интервью изданию «Эксперт» он отметил, что Россия делает приоритетом развитие транспортных коридоров, связывающих страну с Юго-Восточной Азией и Африкой, создавая новую транспортную географию, где Россия становится стратегическим мостом между Востоком, Западом, Севером и Югом.

    Минтранс уже реализует проекты по сокращению времени прохождения границы, сообщил Никитин, указав, что эксперименты по ускоренному прохождению в десять минут уже проводятся в Дагестане на погранпереходе «Тагиркент–Казмаляр». До 2030 года предусмотрено строительство и модернизация 27 основных пунктов пропуска.

    Основное внимание уделяется развитию коридора «Север–Юг»: по словам Никитина, сейчас динамика работ ускорилась, особенно после встречи президента России и президента Ирана на саммите ШОС. В Азербайджане продолжается координация строительства ключевых участков железной дороги. «Мы прогнозируем, что к 2030 году будет создана возможность увеличить перевозки по коридору более чем в два раза – с 16 млн тонн в 2021 году до 35 млн тонн в 2030 году», – подчеркнул Никитин.

    Развивается и коридор «Европа–Западный Китай»: в 2023 году подписана «дорожная карта» с Казахстаном, а Туркменистан активно включается в работу. Никитин рассказал также об успехах по формированию трансарктического маршрута, где недавно первое китайское судно дошло до Европы, а для обеспечения безопасности перевозок формируется аварийно-спасательный флот и развиваются подходы к Мурманску.

    Министр также сообщил, что благодаря цифровизации транспортной отрасли оформление документов для грузоперевозок заметно ускорится. С 1 сентября 2026 года электронная транспортная накладная станет обязательной, а проект будет реализован через платформу «Гослог». По словам Никитина, переход на электронные документы значительно снизит стоимость оформления: вместо бумажной накладной за 700 рублей потребуется электронная за 15 рублей.

    Министр подчеркнул, что средний срок внутренних перевозок сократится с семи до трех дней, расчет по международным сделкам завершится за три дня вместо 28, а контроль прохождения границы фурами не превысит десяти минут. «Время прохождения границы для грузовика будет занимать не более 10 минут», – рассказал Никитин.

    Ранее Минтранс анонсировал строительство 4,5 тыс. км ВСМ к 2050 году.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 14:12 • Новости дня
    Режим ЧС ввели в Волгореченске после атаки БПЛА

    В Волгореченске ввели ЧС и усилили меры безопасности после атаки БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Костромской области ввели локальный режим ЧС в Волгореченске после ночной атаки украинских беспилотников на объекты города, сообщил губернатор региона Сергей Ситников.

    Локальный режим ЧС введен на территории Волгореченска после атаки беспилотников. Для проведения необходимых восстановительных работ будут привлечены дополнительные силы и ресурсы, а всех специалистов обеспечат горячим питанием по распоряжению губернатора области Сергея Ситникова.

    Специалисты аварийных служб ликвидируют последствия удара на объектах энергетической инфраструктуры, при этом электроснабжение в городе не пострадало и остается стабильным. Жертв и пострадавших нет, жители слышали работу защитных систем ночью, сообщил Ситников в своем Telegram-канале. 

    Департаменту здравоохранения поручено отслеживать состояние здоровья населения и при необходимости организовать консультации терапевтов, психологов и кардиологов. Оперативный штаб решил в целях безопасности закрыть на один день детские сады и школы города. Администрация Волгореченска проводит обходы жилья, чтобы убедиться, что жители в безопасности.

    Сергей Ситников лично провел выездное заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций в Волгореченске. Оперативные службы продолжают устранять последствия атаки и поддерживают усиленный режим работы. Угроза новых атак беспилотников к настоящему моменту снята.

    4 ноября на электроподстанции в Волгоградской области из-за атаки беспилотников также возникло возгорание.

    А ночью 6 ноября в Волгограде в результате массированной атаки украинских дронов погиб мирный житель. На территории промзоны после атаки БПЛА произошло возгорание.

    Комментарии (0)
    Правительство одобрило поэтапное снижение порога уплаты НДС для бизнеса
    В России началось сезонное снижение цен на свинину
    Израильские военные нанесли удары по целям «Хезболлы» на юге Ливана
    ЕК подтвердила подготовку новых ограничений на визы россиянам
    ФБР заинтересовалось соратником Зеленского Миндичем
    В Туве на трассе Р-257 в столкновении двух Toyota погибли шесть человек
    Брэд Питт требовал у Джоли 35 миллионов долларов за винодельню

    Мир испугался «пузыря» в сфере искусственного интеллекта

    Фондовые рынки США и Азии падают из-за страха сдутия «пузыря», созданного компаниями, занимающихся искусственным интеллектом. Гонка в сфере ИИ стимулирует их вкладывать миллиарды в дата-центры и другую инфраструктуру, что приводит к росту долгов. Главный вопрос – отобьют ли они гигантские затраты или мир ждет повторение лопнувшего «пузыря» доткомов в начале 2000-х? Подробности

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Как Россия сохранила свой единственный ядерный полигон

    Российское военно-политическое руководство рассматривает целесообразность начала подготовки к возобновлению ядерных испытаний. Но сама техническая возможность таких испытаний обеспечивается ядерным полигоном, построенным во времена СССР и до сих пор действующим на Новой Земле. Как он устроен и что нужно сделать для возобновления испытаний сегодня? Подробности

    От мэра-коммуниста в Нью-Йорке ждут катастрофы

    В Нью-Йорке произошла маленькая, но все-таки политическая революция. На выборах мэра города победил 34-летний Зохран Мамдани. Выходец из индийского Гуджарата, родившийся в Уганде и исповедующий шиизм, он стал самым молодым градоначальником Нью-Йорка с 1892 года и первым мусульманином на этом посту. Почему Трамп назвал этого политика коммунистом – и что эти выборы значат для всей Америки? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Лидер Сербии ответил за патроны для Киева

      «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов в страны НАТО. Он уже попытался за это заявление оправдаться.

    • В США сменилась эпоха

      Мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка – избран мусульманин и почти коммунист Зохран Мамдани. А в Вайоминге в это время умер Дик Чейни – легендарный политик и злодей, олицетворяющий все то, за что ненавидят Америку в России.

    • Макрон стал худшим в истории

      Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    • Сколько граммов в чайной ложке: полный гид для точной готовки без весов

      Отсутствие кухонных весов – не повод отказываться от нового рецепта. Секрет успеха часто кроется в знании простых бытовых мер. Понимание того, сколько граммов того или иного продукта помещается в обычную чайную ложку, позволяет соблюсти пропорции и избежать распространенных ошибок: пересоленного супа, не поднявшегося теста или излишне приторного соуса. В этом материале – вся информация о том, как точно измерить ингредиенты с помощью подручных средств.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации