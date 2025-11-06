«Волонтеры Победы» собрались на итоговый форум в НЦ «Россия»

«Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.12 комментариев
В НЦ «Россия» открылся форум Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы
Торжественное открытие Итогового форума Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы прошло в Национальном центре «Россия».
На мероприятии были собраны добровольцы из 89 регионов России и 35 стран, которые в течение года организовывали патриотические акции и поддерживали ветеранов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В церемонии открытия прозвучало приветственное слово президента России Владимира Путина, в котором отмечалось, что Международный волонтерский корпус внес значительный вклад в проведение мероприятий к 80-летию Победы. Президент подчеркнул роль волонтерского движения в сохранении исторической правды о Второй мировой войне.
С обращением к участникам обратился председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. «Сегодня, когда Россия ведет непростую борьбу за достойное место в мире, важность истории осознается гораздо глубже...», – заявил он. Министр иностранных дел Сергей Лавров в приветственном адресе выразил благодарность добровольцам за вклад в мемориалы и помощь ветеранам.
Первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев в видеообращении поздравил движение «Волонтеры Победы» с десятилетием и отметил значимость шефской поддержки ветеранов войны. За десять лет организация выросла в сплоченную команду, способную защищать историческую правду за пределами России.
По данным форума, более 500 тыс. волонтеров в России и за рубежом были задействованы в организации юбилейных мероприятий. Добровольцы особое внимание уделяли патриотическому воспитанию молодежи и поддержке ветеранов. Программа форума предполагает стратегические, образовательные и культурные сессии, церемонию вручения Международной премии «Готов к Победам», а также мероприятия в честь десятилетия движения. Среди почетных гостей присутствовал ветеран Великой Отечественной войны Николай Имчук, который обратился к участникам с напутствием.