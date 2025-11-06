В Самаре прошел первый международный турнир по плаванию для ветеранов СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

Всероссийские открытые соревнования по плаванию «Кубок Защитников Отечества» стартовали на базе спортивного комплекса «Ипподром Арена» в Самаре, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Турнир прошел в рамках программы Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

Свыше 100 ветеранов специальной военной операции и боевых действий из 26 регионов России и Белоруссии боролись за победу. Кубок стал первым международным турниром по плаванию, ориентированным на участников СВО и ветеранов боевых действий.

Состязания проходили на дистанции 50 метров вольным стилем в четырех категориях для мужчин: абсолютный зачет, лица с нарушением зрения, частичным или полным нарушением опорно-двигательного аппарата.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила: «Физкультура и спорт дают возможность нашим героям как можно быстрее вернуться к мирной жизни. Плавание – один из самых востребованных видов спорта среди ветеранов СВО с инвалидностью. Мы обязательно продолжим развивать это направление, чтобы вовлечь в занятия спортом как можно больше наших защитников».

Все участники получили дипломы и памятные подарки, победители были награждены медалями, грамотами и денежными призами. В рамках мероприятия были проведены мастер-классы от Олимпийских чемпионов и призеров, а поддержку оказал чемпион НБА Тимофей Мозгов.