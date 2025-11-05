Подозреваемый в убийствах в Бурятии покончил с собой после преступлений

Tекст: Алексей Дегтярев

Экс-полицейский, вернувшийся из США с семьей из-за неудачной эмиграции и финансовых трудностей, подозревается в убийстве финалистки конкурса красоты Сэсэг Буиновой и ее знакомого Стаса Норбоева, передает РИА «Новости».

Преступление было совершено в апреле 2024 года, после него подозреваемый использовал автомобиль своего знакомого Плюснина для вывоза тел убитых.

Следствие считает, что мужчина, опасаясь раскрытия причастности из-за передачи автомобиля, убил Плюснина в ночь с 19 на 20 апреля 2024 года тем же оружием, затем поджег имущество погибшего в его доме, пытаясь уничтожить следы.

«В момент поджога в дом зашли двое знакомых Плюснина, обнаружили тело и увидели подозреваемого с зажигалкой. Мужчина стал угрожать им убийством, но им удалось сбежать, после чего злоумышленник выстрелил в себя», – рассказала старший следователь Мария Михалевская. Он скончался в больнице от ранения.

В отношении покойного был выдвинут обвинительный приговор по статьям об убийстве двух и более лиц, разбое, незаконном хранении оружия, уничтожении имущества путем поджога и угрозах убийством. Дело направлено в суд для рассмотрения.

Известно, что мотивом преступления стала корысть: подозреваемый заранее не был знаком с жертвами, а после нападения похитил у них деньги, телефоны и драгоценности. Тела Буиновой и Норбоева были обнаружены только спустя год, в марте 2025 года, в гаражном массиве в поселке Аэропорт Улан-Удэ, спрятанными на глубине двух метров в досмотровой яме.

