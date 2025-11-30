По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.5 комментариев
Японская ANA отменила 101 рейс из-за проблем у самолетов Airbus
Японская авиакомпания All Nippon Airways (ANA) была вынуждена отменить 101 рейс из-за необходимости обновления программного обеспечения на лайнерах Airbus А320 и А321, сообщили СМИ.
Как пишет Киодо, основная часть отмен пришлась на субботу – 95 рейсов, а еще шесть были отменены в воскресенье, передает РИА «Новости».
В целом изменения затронули 13,73 тыс. пассажиров. Руководство ANA рассчитывало, что обновление ПО займет примерно четыре часа на каждый самолет, однако фактически работа заняла только два часа.
В воскресенье все необходимые обновления были завершены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Airbus объявил об отзыве почти половины лайнеров семейства A320 из-за выявленных дефектов.
В субботу Росавиация заявила об отсутствии угрозы безопасности для самолетов семейства A320, эксплуатируемых российскими перевозчиками.
Ранее сообщалось, что самолет Airbus A320, на котором понтифик совершает первую зарубежную поездку, будет доработан из-за обнаруженной проблемы с влиянием солнечного излучения на управление полетом.