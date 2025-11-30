Японская ANA отменила 101 рейс из-за проблем у самолетов Airbus

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Киодо, основная часть отмен пришлась на субботу – 95 рейсов, а еще шесть были отменены в воскресенье, передает РИА «Новости».

В целом изменения затронули 13,73 тыс. пассажиров. Руководство ANA рассчитывало, что обновление ПО займет примерно четыре часа на каждый самолет, однако фактически работа заняла только два часа.

В воскресенье все необходимые обновления были завершены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Airbus объявил об отзыве почти половины лайнеров семейства A320 из-за выявленных дефектов.

В субботу Росавиация заявила об отсутствии угрозы безопасности для самолетов семейства A320, эксплуатируемых российскими перевозчиками.

Ранее сообщалось, что самолет Airbus A320, на котором понтифик совершает первую зарубежную поездку, будет доработан из-за обнаруженной проблемы с влиянием солнечного излучения на управление полетом.