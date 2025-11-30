По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.4 комментария
Названы четыре региона России со средней зарплатой более 150 тыс. рублей
Средняя зарплата в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Москве и Магаданской области превысила 150 тыс. рублей, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за август этого года.
Согласно этим сведениям, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Чукотском автономном округе достигла 192 934 рублей, в Ямало-Ненецком округе – 173 480 рублей, в Москве – 161 100 рублей, в Магаданской области – 152 498 рублей, передает РИА «Новости».
За период с января по август 2023 года средняя зарплата составила на Чукотке 208 599 рублей, в Ямало-Ненецком округе – 178 393 рублей, в Москве – 171 044 рублей, а в Магаданской области – 163 650 рублей.
Ранее сообщалось, что средняя ежемесячная заработная плата в 12 российских регионах, в том числе на Чукотке, в Якутии и Москве, превысила 100 тыс. рублей по данным за август.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средние зарплаты финансистов, страховщиков, работников табачной промышленности и нефтегазовой отрасли в России превысили 200 тыс. рублей. В Москве медианные зарплаты курьеров за последний год выросли на 38%, а их средний доход составил 132 тыс. рублей.