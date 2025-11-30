Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.17 комментариев
Bild заявил о страхе у немецких военных из-за МиГ-31 ВКС России у границ Польши
Четыре российских истребителя МиГ-31 в ходе плановых полетов вызвали переполох в Польше, напугав немецких солдат, сообщает издание Bild.
Четыре российских истребителя МиГ-31, выполняя плановые полеты вблизи западной границы России, вызвали тревогу среди польских и немецких военных, передает Bild. Из-за активности российских самолетов силы противовоздушной обороны Польши и немецкие комплексы Patriot, размещенные в районе аэропорта Жешува, были приведены в готовность.
В материале отмечается, что через этот аэропорт проходит значительная часть военной помощи для Украины, поэтому любые инциденты рядом с ним вызывают особое внимание НАТО. Представитель польских ВВС подтвердил, что в пятницу была зафиксирована активность в российском воздушном пространстве, однако все истребители оставались внутри границ России.
Вооружённые силы Польши и находящиеся в стране подразделения немецкого бундесвера отреагировали на ситуацию в полном соответствии с протоколом, несмотря на то что реального нарушения границы не произошло. Именно переброска двух дополнительных систем Patriot стала одной из немедленных мер предосторожности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша подняла истребители из-за активности России на Украине. В Варшаве опровергли информацию о нехватке средств для покраски F-16. Польские власти заявили о нарушении российского самолета их воздушного пространства.