В Испании разоблачили мошенников, обманывавших граждан России и Украины

Tекст: Алексей Дегтярев

Преступники рассылали сообщения и совершали телефонные звонки, представляясь полицейскими и сотрудниками Банка Испании, передает ТАСС со ссылкой на сообщение испанских правоохранителей.

Для этих целей использовалась промышленная система, позволявшая подключать тысячи сим-карт и осуществлять массовые контакты с жителями, среди которых выделялись граждане России и Украины.

Злоумышленники запрашивали банковские данные и требовали провести крупные денежные переводы. Для большей эффективности мошенничества часть звонков велась на русском и украинском языках, что делало преступную схему более убедительной для жертв-мигрантов.

Во время спецоперации был задержан 41-летний мужчина, которого подозревают в мошенничестве, краже персональных данных, подделке документов, отмывании доходов и участии в преступной организации. Как подчеркивается, он предоставлял свои услуги различным киберпреступным группам по всему миру.

В ходе обысков в Барселоне изъяли оборудование стоимостью около 400 тыс. евро, а также десятки тысяч сим-карт. Сумма ущерба оценивается в несколько миллионов евро. По словам правоохранителей, расследование продолжается, устанавливаются дополнительные пострадавшие и соучастники.

Ранее во Владивостоке разоблачили преступную схему с псевдозаймами через фирмы, от которой пострадали 20 участников спецоперации и их родственники.