В Испании разоблачили мошенников, обманывавших граждан России и Украины
Испанские правоохранители выявили масштабную преступную сеть, использовавшую тысячи сим-карт для обмана, нацеленного на россиян и украинцев.
Преступники рассылали сообщения и совершали телефонные звонки, представляясь полицейскими и сотрудниками Банка Испании, передает ТАСС со ссылкой на сообщение испанских правоохранителей.
Для этих целей использовалась промышленная система, позволявшая подключать тысячи сим-карт и осуществлять массовые контакты с жителями, среди которых выделялись граждане России и Украины.
Злоумышленники запрашивали банковские данные и требовали провести крупные денежные переводы. Для большей эффективности мошенничества часть звонков велась на русском и украинском языках, что делало преступную схему более убедительной для жертв-мигрантов.
Во время спецоперации был задержан 41-летний мужчина, которого подозревают в мошенничестве, краже персональных данных, подделке документов, отмывании доходов и участии в преступной организации. Как подчеркивается, он предоставлял свои услуги различным киберпреступным группам по всему миру.
В ходе обысков в Барселоне изъяли оборудование стоимостью около 400 тыс. евро, а также десятки тысяч сим-карт. Сумма ущерба оценивается в несколько миллионов евро. По словам правоохранителей, расследование продолжается, устанавливаются дополнительные пострадавшие и соучастники.
