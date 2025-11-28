Картина Рохлиной стала самым дорогим лотом аукциона MacDougall's в Лондоне

Картина Веры Рохлиной «Лежащая обнаженная» ушла с молотка за 230 тыс. долларов

Tекст: Мария Иванова

Картина «Лежащая обнаженная» российско-французской художницы Веры Рохлиной была продана на торгах лондонского аукционного дома MacDougall's за 175 тыс. фунтов, что составляет примерно 230 тыс. долларов, передает ТАСС.

Это полотно размером 80 на 115 сантиметров стало самым дорогим лотом аукциона, стартовая цена которого составляла 150 тыс. фунтов.

Работа поступила на торги из частной коллекции в Монако и была представлена на французской цифровой площадке Drouot. Еще одно произведение Рохлиной, «Обнаженная в красном берете у своего туалетного столика», продали за 107 тыс. долларов.

На аукционе также выделились другие значимые продажи. Картина Филиппа Малявина «Поющие русские крестьяне» ушла с молотка за 184 тыс. долларов, а «Пемаянгдзе» из серии «Гималаи» Николая Рериха – за 144 тыс. долларов.

Картины Оскара Рабина, в числе которых «Весна», «Привет из Москвы», «Пейзаж с розовым небом», «Завтрак в лесу», «Русский пейзаж с европейской водкой» и «Инфляция», вызвали живой интерес у коллекционеров и были реализованы в диапазоне от 26 до 33 тыс. долларов.

«Сад в Бухаре» Константина Коровина приобрели за 57 тыс. долларов, «Корабль» Ивана Айвазовского – за 28 тыс. долларов. Кроме того, полотна Ильи Глазунова и Юрия Анненкова были проданы по цене от 13 до 64 тыс. долларов.

Напомним, 21 ноября на аукционе была продана картина Ван Гога «Стопки парижских романов и розы в стакане» за 62,7 млн долларов.

В тот же день на торгах поставил рекорд автопортрет Фриды Кало, проданный за самую высокую сумму среди работ женщин-художниц.