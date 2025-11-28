Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.7 комментариев
Бывшего и.о. замглавы Севастополя Горлова осудили по делу о взятке
Бывшего исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова признали виновным в получении многомиллионной взятки, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Горлов приговорен к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима и штрафу 120 млн рублей, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
Его также лишили права занимать государственные должности в течение 10 лет.
Горлов вымогал денежные средства у представителя частной ресурсоснабжающей организации под предлогом общего покровительства. Он гарантировал, что организации, находящиеся в ведении правительства города, будут своевременно оплачивать предоставляемые услуги и гасить задолженности.
В августе 2024 года чиновник через своего знакомого получил взятку в размере 6 млн рублей в салоне автомобиля на площади Нахимова. После этого правоохранительные органы задержали его с поличным.
Ранее прокуратура затребовала для Горлова 12 лет колонии строгого режима по обвинению в получении взятки в 6 млн рублей.