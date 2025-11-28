Власти в Кузбассе поменяли «елку-ершик» в Березовском

Tекст: Алексей Дегтярев

Представитель городской администрации Алена Рекуц объяснила, что первая елка пострадала от сильного ветра, поэтому на ее место было установлено другое дерево, передает РИА «Новости».

Во время транспортировки у новой ели сломались несколько веток, из-за чего на фотографии в соцсетях виднелись проплешины. По словам Рекуц, эта проблема уже решена, елку восстановили и устранили все повреждения.

Также чиновница сообщила, что в настоящее время практически завершена подготовка к массовому зажжению гирлянд на елках города, которое запланировано на первое декабря. На городскую елку уже установили гирлянду и повесили новогодние игрушки.

Ранее в Сети опубликовали фото главной городской елки в Березовском, в комментариях сравнили с ершиком.

В 2020 году в соцсетях широкое обсуждение вызвал памятник «Аленке», установленный к 250-летию села Новая Аленовка. Пользователи отмечали мрачный вид женщины и громоздкость композиции. Власти заявляли, что проект памятника Аленке был согласован со старейшими жителями города, но позже памятник демонтировали.