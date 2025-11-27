Парламент Молдавии поддержал выход из соглашения СНГ по налогам

Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
Парламент Молдавии одобрил выход из соглашения СНГ по косвенным налогам
Депутаты парламента Молдавии большинством голосов одобрили в первом чтении решение о денонсации соглашения СНГ о косвенных налогах.
Соглашение о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров между странами СНГ было одобрено на денонсацию в первом чтении, передает «РИА Новости». Спикер парламента Игорь Гросу уточнил, что за соответствующее решение проголосовали 60 депутатов. Онлайн-трансляция заседания велась на сайте парламента Молдавии.
Правительство Молдавии ранее одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ, включая договор, заключенный 25 ноября 1998 года в Москве.
Авторы законопроекта заявили, что соглашение устарело и Молдавии необходимо адаптировать внутреннее законодательство к европейским стандартам. Согласно их позиции, старые соглашения не соответствуют требованиям законодательства ЕС, поэтому и принимается решение о выходе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Молдавии решили выйти из соглашения о безвизовом режиме для граждан СНГ. Парламент Молдавии также подготовил денонсацию соглашений о борьбе с терроризмом и поддержанию мира в СНГ.
В целом власти Молдавии заявили о планах денонсации более 100 из 282 договоров в СНГ, из них уже расторгли свыше 50 соглашений.