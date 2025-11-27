Шестнадцатилетнюю штангистку дисквалифицировали на три года за допинг

Tекст: Дмитрий Зубарев

Шестнадцатилетняя тяжелоатлетка, выступающая на региональных и всероссийских турнирах, была дисквалифицирована на три года из-за положительного результата теста на мельдоний, сообщает ТАСС. Проба спортсменки содержала следы вещества, запрещенного Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Девушка ранее завоевала серебряную медаль на национальном первенстве в Краснодарском крае в марте. Ее дисквалификация продлится до апреля 2028 года, отмечается в материалах дела.

Мельдоний был внесен в перечень запрещённых препаратов WADA с января 2016 года. В первые месяцы после внесения запрета пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат, однако позже большинство из них были оправданы после публикации WADA промежуточных данных о сроке выведения вещества из организма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, WADA применило санкции к 280 российским спортсменам на основании данных базы LIMS.

Российские атлеты смогли доказать поступление мельдония в организм через употребление коровьего молока.

Фигуристку Понтелеенко ранее дисквалифицировали на четыре года за обнаружение мельдония.