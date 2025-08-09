Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.0 комментариев
Российские атлеты смогли доказать поступление мельдония через коровье молоко
Два российских атлета доказали поступление мельдония через коровье молоко
Два российских спортсмена избежали дисквалификации, доказав, что мельдоний попал в их организм из не пастеризованного молока, выпитого непосредственно перед сдачей проб.
Два российских спортсмена доказали, что мельдоний оказался в их организме из-за употребления молока коровы, которой ранее вводили препарат с этим веществом, передает ТАСС. Об этом рассказала начальник отдела по обработке результатов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Валерия Герман на образовательном семинаре.
«У нас были подтвержденные случаи, когда спортсмены сдавали положительные допинг-пробы на такую субстанцию, как милдронат, – рассказала Герман. – Спортсмены сумели доказать, что они употребляли большое количество молока, полученное, вероятнее всего, от коровы, которой кололи ветеринарный препарат, содержащий в своем составе мельдоний».
В РУСАДА отметили, что такие случаи крайне редки: спортсмену необходимо до теста употребить не менее литра непастеризованного молока от коровы, которой вводили мельдоний. При этом обычно таких животных не доят, и концентрация запрещённого вещества в анализах была очень низкой.
Мельдоний запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с января 2016 года. В первые месяцы после запрета почти 300 российских спортсменов получили положительный результат на это вещество, однако позже часть спортсменов была оправдана по данным WADA об особенностях вывода препарата из организма.
