Президент Доминиканы разрешил США использовать авиабазу против наркокартелей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер дал разрешение США использовать авиабазу Сан-Исидро и международный аэропорт Лас Америкас для проведения операции против наркокартелей, передает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Абинадер отметил, что страна сталкивается с серьезной угрозой, которая «не признает границ и флагов, разрушает семьи и десятилетиями использует нашу территорию как часть своих маршрутов».

По словам президента, соглашение с США будет «техническим, ограниченным и временным». На территории Доминиканы американские самолеты смогут заправляться и проходить техническое обслуживание исключительно в рамках этой кампании.

Отмечается, что глава Пентагона Пит Хегсет специально посетил Санто-Доминго для обсуждения деталей сотрудничества. Сама операция проводится на фоне крупнейших за последние десятилетия усилий администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с наркоторговлей и торговлей людьми в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, The New York Times заявила, что США могут вмешаться в ситуацию вокруг Венесуэлы и приближение военного конфликта становится все более реальным.

Axios сообщил о желании Дональда Трампа установить личный контакт с Николасом Мадуро для обсуждения кризиса.

Отмечалось, что США рассматривают три возможные военные цели на континенте.