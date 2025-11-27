В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.0 комментариев
Президент Доминиканы разрешил США использовать авиабазу против наркокартелей
Президент Доминиканской республики Луис Абинадер заявил, что разрешил США использовать авиабазу и аэропорт Доминиканской Республики для проводимой Вашингтоном кампании против наркокартелей, сообщил Bloomberg.
Абинадер отметил, что страна сталкивается с серьезной угрозой, которая «не признает границ и флагов, разрушает семьи и десятилетиями использует нашу территорию как часть своих маршрутов».
По словам президента, соглашение с США будет «техническим, ограниченным и временным». На территории Доминиканы американские самолеты смогут заправляться и проходить техническое обслуживание исключительно в рамках этой кампании.
Отмечается, что глава Пентагона Пит Хегсет специально посетил Санто-Доминго для обсуждения деталей сотрудничества. Сама операция проводится на фоне крупнейших за последние десятилетия усилий администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с наркоторговлей и торговлей людьми в регионе.
