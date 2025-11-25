Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.3 комментария
На Украине заявили о расширении круга фигурантов коррупционного «дела Миндича»
В расследовании коррупционной схемы Тимура Миндича, где в энергетике были похищены десятки миллионов долларов, возможно появление новых подозреваемых, сообщил глава Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос.
В деле о коррупционной схеме, связанной с бизнесменом Тимуром Миндичем, ожидается появление новых подозреваемых, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос на заседании комитета Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики.
Кривонос заявил, что обыски прошли удачно, правоохранители изъяли много цифровых носителей. Сейчас идет их проработка. Глава НАБУ выразил уверенность в расширении круга фигурантов дела.
По его словам, деньги поступали не только из сферы энергетики, хотя она была наиболее приоритетной, и число подозреваемых в рамках дела будет расти.
Помимо представителей комитета, в заседании принимали участие глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также делегаты Национального агентства по предотвращению коррупции, Национального агентства по розыску и управлению активами и Службы безопасности Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее МВД Украины включило бизнесмена Тимуру Миндича и финансиста Александра Цукермана в список разыскиваемых по обвинениям в тяжких экономических преступлениях.
Бывший депутат Верховной рады Олег Царев напомнил, как Владимир Зеленский в 2021 году оправдывался за празднование дня рождения в квартире Миндича.
Сумма, украденная участниками этого скандала на Украине, превысила 100 млн долларов и могла бы обеспечить содержание целой бригады ВСУ в течение года.