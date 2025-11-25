Bloomberg узнало о возможном обсуждении выбывших из плана Трампа пунктов

Tекст: Катерина Туманова

По словам заместителя главы администрации Владимира Зеленского Игоря Брусило в интервью Bloomberg, любые обсуждения, касающиеся территориальных вопросов, которые являются основой потенциального урегулирования, должны быть решены на встрече президентов Украины и США.

Однако Трамп, по словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, не собирается встречаться с Зеленским, который рвался на этой неделе в Вашингтон, но, как оказалось, передумал.

Источник агентства сообщил, что после сокращения пунктов первоначального плана Трампа, предполагалось их отдельное рассмотрение в отдельных документах на потенциальных последующих переговорах.

«Когда все вопросы будут урегулированы, а некоторые из них останутся невыясненными, я имею в виду, например, территориальные вопросы, тогда президенты свяжутся, чтобы обсудить их и, вероятно, подготовить почву для встречи, чтобы окончательно согласовать идею», – сказал Брусило.

Напомним, 24 ноября Киев заявил о сокращении мирного плана Трампа с 28 до 19 пунктов. США предложили план урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий уступки Киева по части Донбасса и предоставление России экономических и политических преференций.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские участники переговоров не согласились с позицией США по признанию российского суверенитета над Крымом, Донбассом и другими территориями. ЕС выдвинул собственный план урегулирования на Украине из 24 пунктов, который включает международный контроль и постепенное снятие санкций.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости согласия Москвы с выдвинутым планом по Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что обсуждать американский план через СМИ нельзя, и официальной информации по этому вопросу нет.