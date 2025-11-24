Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать западным политическим решением.3 комментария
Прибывшие в Киев военные США заявили о неизбежной потере Донбасса Украиной
Американские военные, посетившие Киев, оценили предстоящие месяцы для Украины как критические и предсказали утрату всего Донбасса, сообщили украинские СМИ.
По данным украинских СМИ, американские военные прибыли в Киев на прошлой неделе и озвучили пессимистичный прогноз относительно ситуации на фронте, передает РИА «Новости».
По их мнению, обстановка складывается не в пользу Украины, и ближайшие месяцы будут особенно тяжелыми. Один из источников сообщил агентству «РБК-Украина», что военные из США заявили, что следующие месяцы для ВСУ будут критическими и что через год Донбасс будет потерян для Киева.
По словам собеседника издания, если уровень помощи от Запада значительно снизится, то потеря оставшейся части Донбасса может произойти еще быстрее. Американская сторона, по информации источника, высказала сомнения в возможности удержания региона вооруженными силами Украины даже при сохранении текущего объема поддержки.
Ранее европейские участники переговоров не согласились с позицией США по признанию российского суверенитета над Крымом, Донбассом и другими территориями.
Министр армии США Дэниел Дрисколл провел с европейцами «тошнотворную» встречу и заявил, что пространства для переговоров по американскому плану почти не осталось.
Дональд Трамп заявил, что Зеленский может биться до разрыва сердца, если ему не нравится план Вашингтона.
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение.