Организаторы конкурса «Лидеры России» дали рекомендации участникам нового сезона

Tекст: Валерия Городецкая

Новый сезон конкурса впервые предусматривает командный формат, то есть участники должны объединяться в пятерки профессионалов с опытом управления более двух лет и опытом совместной работы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Заявиться могут выпускники любых прошлых сезонов, включая победителей.

Заместитель генерального директора платформы Оксана Ачкасова подчеркнула, что важно пригласить в команду сильных участников, поскольку суммарный балл каждого влияет на общий результат. «Здесь не работает логика «возьму управленцев послабее, чтобы на их фоне выглядеть лучше» – нужна именно мощная команда», – сказала Ачкасова. Также, по ее словам, одна из главных рекомендаций – чтобы участники знали друг друга и имели опыт совместной деятельности, что позволит лучше подготовиться к командным заданиям.

Председатель Экспертного совета конкурса Павел Безручко сообщил, что задания будут оценивать именно командное взаимодействие, а этапы останутся прежними. «В январе-феврале состоится дистанционное тестирование, после чего сильнейшие команды пройдут в полуфинал», – уточнил он. Итоги тестов будут подтверждаться прокторингом для максимальной прозрачности.

Один из советов от организаторов – практиковать совместное решение типичных управленческих задач еще до старта конкурса, тренировать поиск коллективных решений и умение корректировать взаимодействие внутри группы. Такой подход поможет команде лучше справляться с конкурсными заданиями.

В финале лучшие команды будут выполнять очные задания, моделирующие реальные управленческие задачи, и на каждом этапе получать подробный отчет с рекомендациями. Командный формат направлен на раскрытие потенциала каждого участника, но позволит выявить и индивидуальных лидеров, способных продвинуться по карьерной лестнице.