Не менее 24 детей погибли в Индии после приема сиропа от кашля

СМИ: Как минимум 24 ребенка погибли в Индии после приема сиропа от кашля

Tекст: Тимур Шайдуллин

По меньшей мере 24 ребенка погибли в Индии после приема сиропа от кашля Coldrif от компании Sresan Pharmaceuticals. Правительство страны выясняет обстоятельства возможного нарушения техники безопасности при поставках одного из ключевых ингредиентов для производства лекарства, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Как стало известно агентству, производитель препарата купил 50 кг пропиленгликоля – растворителя, необходимого для сиропа, – у местного дистрибьютора Sunrise Biotech. Эта компания, в свою очередь, купила растворитель у фирмы Jinkushal Aroma в тот же день. Отмечается, что оба поставщика не имели лицензии на работу с фармацевтическими ингредиентами.

Владельцы обеих компаний сообщили, что не знали о медицинском назначении продукта, который продавали. Представители Sunrise Biotech также подтвердили, что при упаковке растворителя не были соблюдены требования по герметичности, что могло привести к загрязнению вещества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Индии начали расследование после выявления опасного содержания диэтиленгликоля в сиропе Coldrif от Sresan Pharma.

В 2023 году сироп от кашля «Док-1 Макс» стал причиной гибели более 300 человек в трех странах.