Суд Екатеринбурга арестовал учителя музыки за покушение на убийство детей
Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемого в попытке убийства детей учителя музыки
Учитель музыки Артем Ваганов был арестован Ленинским районным судом Екатеринбурга по обвинению в покушении на убийство несовершеннолетних.
Решение об избрании меры пресечения принято на закрытом заседании, Ваганов будет находиться под стражей до 19 января следующего года, передает ТАСС.
Ваганов проходит по статье о покушении на убийство несовершеннолетних, по версии следствия, он приглашал детей к себе домой под предлогом музыкальных занятий. По сообщениям СМИ, он предлагал подросткам «процедуры на проверку дыхания», фактически душил полиэтиленовым пакетом за денежное вознаграждение.
Сообщается, что Ваганов уволился из школы Екатеринбурга по собственному желанию, когда появились обвинения. Администрация города подтвердила этот факт. Обвинения были предъявлены по ч.и 3 ст. 30 и п.«а» ч.2 ст. 105 УК РФ – покушение на убийство нескольких несовершеннолетних.
Ранее следственные органы предъявили официальное обвинение преподавателю детского ансамбля Артему Ваганову в покушении на убийство детей.