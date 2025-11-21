Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.0 комментариев
Financial Times: Тунец для супермаркетов добывают рабским трудом
Сотни рыбаков из Индонезии и других стран сообщили о жестоком обращении, изнурительной работе и насильственном удержании, по сути, рабстве, на судах, поставляющих тунца для крупнейших британских супермаркетов, в том числе Tesco, Asda и Sainsbury’s, пишет Financial Times.
Тунец считается одной из самых потребляемых рыб в мире, однако путь его до супермаркетов чаще всего скрывает тревожную правду, сообщает Financial Times. Многие поставки, в том числе поступающие в британские сети Waitrose, Sainsbury’s, Tesco, Morrisons и Asda, происходят с промыслов, где рыбаков, по их словам, подвергают насилию, заставляют работать сверхурочно и лишают нормального питания и медицинской помощи. Работники сообщают также о принудительном удержании документов, обмане с оплатой и угрозах.
Правозащитные организации отмечают системный характер нарушений в этих рыбных промыслах. По данным Международной организации труда, почти 128 тыс. рыбаков по всему миру удерживаются в условиях принудительного труда, половина всех зафиксированных случаев нарушений приходится на тунцовые промыслы. Среди плавающих под флагами Китая, Тайваня, Японии, Южной Кореи и Испании флотов работают тысячи мигрантов из Индонезии, Филиппин и стран Африки, которым, по свидетельствам очевидцев, часто приходится месяцами, а иногда и годами находиться в море без права на отдых и связь с берегом.
Интервью и документы рыбаков подтверждают широкое распространение насилия: избиения, угрозы ножом, удержание зарплаты и подделка документов. Некоторые работники рассказывают о случаях смерти коллег от болезней, вызванных плохим питанием и отсутствием медицинской помощи, а также о попытках суицида среди экипажа на фоне длительной изоляции. Особые риски – на так называемых дальне-водных сейнерных и ярусных судах, где смены длятся по двадцать и более часов подряд, а рейсы легко могут превышать год.
Спутниковый мониторинг и документы поставщиков подтверждают причастность этих промыслов к товару на полках британских супермаркетов. Представители Waitrose и Sainsbury’s заявили о начале проверки условий труда в корейских флотах и совместной работе с поставщиками над улучшением ситуации. Официальные лица Китая и Южной Кореи заявили, что расследуют указанные случаи и намерены ужесточить меры по контролю над условиями труда, включая обязательный отдых, доступ к берегу и ужесточение санкций за нарушения.
Эксперты отмечают, что основным драйвером эксплуатации рыбаков стало стремление сетей снизить себестоимость продукции в условиях истощения прибрежных запасов. Международные организации призывают к созданию эффективных механизмов контроля: прозрачности цепочек поставок, электронному мониторингу судов, обязательному обеспечению связью экипажей и проверке грузов в портах. Однако, по мнению профсоюзов и правозащитников, пока большинство схем экологической сертификации, вроде Marine Stewardship Council, не защищают рыбаков – охрана труда, по их утверждению, выходит далеко за рамки заявленного экологического контроля.
Рыбаки и их семьи утверждают, что отсутствие реального контроля и защиты позволяет работодателям продолжать эксплуатацию. По словам супруги одного из пострадавших рыбаков: «Это торговля людьми». Правозащитники требуют, чтобы компании были обязаны не только соблюдать права рабочих, но и вовлекать их представителей в принятие решений, а также предоставлять элементарные средства связи для обращения за помощью.
