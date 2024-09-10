Названы защищающие сердце от инфаркта продукты

Tекст: Александра Юдина

По его словам, основная причина сердечно-сосудистых заболеваний – атеросклероз, при котором сосуды закупориваются холестериновыми бляшками. Это может привести к инфаркту или сердечной недостаточности, передает «Вечерняя Москва»

Диетолог посоветовал включить в рацион жирную морскую рыбу. По его словам, лосось, скумбрия и тунец богаты омега-3 жирными кислотами, которые снижают уровень вредного холестерина и воспаление в сосудах.

Также Гинзбург рекомендовал включить в рацион оливковое масло, так как его мононенасыщенные жиры помогают снизить уровень плохого холестерина и улучшить работу сердца.

Кроме того, врач посоветовал есть бобовые, так как нут, чечевица и фасоль богаты клетчаткой, которая способствует снижению уровня холестерина и улучшает пищеварение.

Помимо прочего, Гинзбург рассказал о пользе кисломолочных продуктов. Он отметил, что кефир, йогурт содержат полезные бактерии, укрепляющие иммунитет и способствующие нормализации пищеварения.

Также диетолог посоветовал употреблять в пищу овощи и ягоды, которые богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений и снижают риск развития хронических заболеваний.

Кроме того, Гинзбург рекомендовал включить в рацион чеснок, лук, куркуму и имбирь, которые обладают противовоспалительными свойствами и помогают снизить кровяное давление.

«Все эти продукты обладают антиатерогенным действием и не позволяют холестерину оседать на стенках сосудов», – заключил диетолог.