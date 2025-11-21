Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.16 комментариев
Студентку из Красноярска обвинили в поджоге банкомата по указке мошенников
Студентка красноярского педагогического университета предстанет перед судом за поджог в 2024 году банкомата по указке мошенников, прокуратура утвердила ей обвинение об умышленном повреждении имущества, сообщает краевой надзорный орган.
Прокуратура Красноярского края утвердила обвинение студентке педагогического университета, сообщает РИА «Новости». Девушка в 2024 году подожгла банкомат по инструкции мошенников, которые представлялись сотрудниками различных служб и угрожали ей.
По информации краевой прокуратуры, мошенники убедили девушку купить бензин и сначала пытаться поджечь автомобили у местного отдела полиции, чтобы якобы спасти родителей от уголовной ответственности. Но транспорта рядом не оказалось, и тогда лжеспециалисты приказали поджечь банкомат на улице 60 лет Октября.
Студентка сама получила ожоги I-II степени во время поджога. «Придя в себя, девушка рассказала, что поверила угрозам мошенников и выполняла все их указания», – отметили в прокуратуре. Ущерб, причиненный поджогом, признан значительным.
Уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества с причинением значительного ущерба будет рассматривать Свердловский районный суд Красноярска.
