Студентку из Красноярска обвинили в поджоге банкомата по указке мошенников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Прокуратура Красноярского края утвердила обвинение студентке педагогического университета, сообщает РИА «Новости». Девушка в 2024 году подожгла банкомат по инструкции мошенников, которые представлялись сотрудниками различных служб и угрожали ей.

По информации краевой прокуратуры, мошенники убедили девушку купить бензин и сначала пытаться поджечь автомобили у местного отдела полиции, чтобы якобы спасти родителей от уголовной ответственности. Но транспорта рядом не оказалось, и тогда лжеспециалисты приказали поджечь банкомат на улице 60 лет Октября.

Студентка сама получила ожоги I-II степени во время поджога. «Придя в себя, девушка рассказала, что поверила угрозам мошенников и выполняла все их указания», – отметили в прокуратуре. Ущерб, причиненный поджогом, признан значительным.

Уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества с причинением значительного ущерба будет рассматривать Свердловский районный суд Красноярска.

