Валуев предложил «пивникам» решение вопроса с присутствием на стадионах

Tекст: Катерина Туманова

Валуев отметил, что предлагает создать закрытые ложи для любителей пива и применить подобный подход к курящим.

«Я против возвращения пива на стадионы. Пусть пивники строят закрытые ложи на стадионах. А желающие выпить на соревнованиях пусть там наслаждаются напитками разного толка без демонстрации прилюдного пития», – сказал Валуев порталу Sport24.

Валуев провел аналогию с курящими, отметив, что для любителей курения тоже можно обустроить специальные зоны, ведь «они никого не трогают, не представляют никакой опасности».

Напомним, обсуждение темы стало актуальным после заявления первого зампреда комитета ГД по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева о том, что законопроект о возврате продажи пива на стадионах будет рассмотрен во втором чтении до конца года.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Госдуме заявили о возможности возвращения продажи пива на стадионы. В Минфине подтвердили поддержку этой инициативы.

Министр спорта также поддержал возвращение пива на спортивные объекты. Фетисов так же заявил о необходимости вернуть продажу пива на стадионах.



