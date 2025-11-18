Грузия увидела желание Брюсселя стереть ее с карты мира

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Нашу страну никто не сотрет с карты мира, на ней Грузия уже много веков была, есть и будет, – сказала она журналистам. – Евросоюз продолжает практику использования подобных саммитов для политических спекуляций».

По ее словам, «уже не осталось вопросов, что это именно ЕС заморозил сотрудничество с Грузией, а не Грузия с Евросоюзом».

«Ситуация комична – якобы это Грузия остановила евроинтеграцию, тогда как сам ЕС не приглашает нас на форум по расширению», – сказала Мака Бочоришвили.

«Брюссель должен решить, когда даст народу Грузии возможность начать диалог о евроинтеграции, - отметила руководитель грузинского внешнеполитического ведомства. – Тому самому народу, о поддержке которого в ЕС все время говорят».

ЕС критикует Грузию за якобы отход от демократии, в Тбилиси категорически это отвергают.