Командование ВСУ стало отправлять необученных солдат на передовую

Tекст: Вера Басилая

Украинские войска перестали готовить солдат к боям и направляют их на фронт без какой-либо предварительной подготовки, сообщил экс-командир разведгруппы батальона имени Максима Кривоноса с позывным Борзый, передает ТАСС.

Борзый заявил, что значительные потери вынуждают командование срочно направлять новых бойцов на передовую, зачастую собирая людей с улиц, снабжая их оружием и броней без должного обучения.

Командир добавил, что отсутствие подготовки проявляется не только в частых тактических ошибках бойцов, но подтверждается и показаниями пленных солдат ВСУ. Украинские пленные жалуются, что не получили необходимой боевой подготовки до отправки на фронт. Как отметил Борзый, многие из них получают ранения и не умеют самостоятельно оказать себе первую помощь, поэтому их приходится лечить противнику.

Батальон имени Максима Кривоноса был создан два года назад из бывших военных ВСУ.

