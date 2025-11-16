Около 40 машин зарегистрировано на КПП «Брузги» и «Берестовица» перед открытием

Tекст: Денис Тельманов

Около 40 легковых и грузовых автомобилей уже зарегистрированы в электронной очереди для выезда из Белоруссии через пограничные пункты «Брузги» и «Берестовица», передает ТАСС.

Ожидается, что эти пункты пропуска возобновят работу ночью 17 ноября, что позволит пересечение границы с Польшей для различных категорий транспорта.

В Госкомитете таможни Белоруссии отметили, что все необходимые технические средства работают исправно, персонал усилен сотрудниками из закрытых пунктов, а инфраструктура обоих КПП модернизирована.

В частности, в «Берестовице» усовершенствовали систему каналов для грузовиков и автобусов, построили новый зал оформления и весогабаритный комплекс.

В «Брузгах» увеличено количество полос движения, транспортирована дополнительная досмотровая техника, в том числе два передвижных сканера.

В обоих пунктах до их закрытия уже внедрили электронные системы мониторинга и постановки в очередь грузового транспорта. В ГТК подчеркнули, что комфорт для тех, кто пересекает границу, значительно улучшится благодаря проведенным улучшениям.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о готовности открыть в ноябре еще два дополнительных КПП, однако решение было отложено до согласования с Литвой. В пункте «Берестовица – Бобровники» смогут пересекать границу легковые авто, автобусы и грузовые машины из стран Евросоюза, ЕЭП и Швейцарии, а через «Брузги – Кузница Белостоцкая» – только легковые автомобили.

В настоящее время на польско-белорусской границе действует лишь часть КПП: четыре из шести перекрыты по инициативе Варшавы, для легковых машин и автобусов работал только пункт «Тересполь – Брест».

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии сообщила, что с понедельника на границе с Польшей вновь заработают два автомобильных пункта пропуска, однако через «Кузницу» движение автобусов останется закрытым.

Польские власти решили открыть движение автомобилей и автобусов через пункты пропуска Кузница и Бобровники на границе с Белоруссией.

В Подляском воеводстве Польши началась установка нового металлического забора высотой четыре метра с колючей проволокой на границе с Белоруссией.