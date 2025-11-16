Tекст: Денис Тельманов

Подразделения войск «Восток» провели зачистку населенного пункта Сладкое и уничтожили противника, укрывшегося в одном из домов, сообщает РИА «Новости». Пулеметчик с позывным «Иркут» рассказал, что по полученной команде бойцы скрытно окружили здание, из которого по ним открыли огонь.

Военные закидали дом гранатами, после чего зашли внутрь и обнаружили погибших боевиков. По словам «Иркута», в помещении находились четверо украинских бойцов, у которых нашли боекомплект, а также запасы воды и продуктов примерно на месяц.

Он также сообщил, что на точке для удержания позиций остались двое бойцов, а основная группа продолжила зачистку населенного пункта.

Минобороны ранее сообщило, что бойцы группировки «Восток» освободили населенный пункт Сладкое в Запорожской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры сообщили о нахождении тела украинского мобилизованного Игоря Народного без одежды и обуви возле учебного центра через месяц после исчезновения.

Разведка и беспилотные подразделения группировки «Север» уничтожили украинских военных и технику при попытке ротации на севере Сумской области. Потери вооруженных сил Украины за сутки в боях с российской группировкой «Север» составили более 170 человек.

